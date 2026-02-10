Expulsen un home d'una propietat privada de Llançà i li confisquen diversos ganivets
Un ciutadà va avisar al cos de Policia que hi havia una persona a l'interior d'una finca
El dijous 5 de febrer, una persona encarregada de cuidar un hort situat a prop de la urbanització de Sant Carles de Llançà va avisar la Policia Local de la presència d’algú a l’interior de la finca, sense saber si la seva intenció era robar o ocupar l’espai, segons informa l’Ajuntament del municipi en un comunicat.
De seguida, la patrulla de servei es va desplaçar fins al lloc, on va localitzar un home de 38 anys que portava una maleta i diversos efectes personals. Durant la identificació i l’escorcoll preventiu, se li van trobar diversos ganivets, que van ser retirats per garantir la seguretat ciutadana i la dels agents intervinents. La Policia el va informar que no podia romandre dins d’una propietat privada i el va fer fora de l’espai.
L’Ajuntament de Llançà agraeix la col·laboració ciutadana i la tasca de la Policia Local, que duu a terme controls, tasques de prevenció i patrullatges per saturació a les diferents zones del municipi.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau