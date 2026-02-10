Usuaris de l'estació de Figueres se senten "humiliats": "Tornem a la normalitat, els trens van amb una hora de retard"

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres

Usuaris de l'estació de Figueres se senten "humiliats" després d'encavalcar tres setmanes amb problemes amb el servei de Rodalies. És el cas d'en Pau Turró, que ha d'anar a Girona a treballar. "Tornem a la normalitat en el servei, que vol dir que els trens van amb una hora de retard. És molt cansat perquè cada dia perds dues hores de la teva vida". Aquest matí havia de sortir un comboi a les 8:16 cap a Barcelona, però ho farà a les 9:10. Tampoc anirà puntual el que va en direcció Cervera, ja que acumula uns 45 minuts de demora. Una altra passatgera, l'Evelyn Ruiz, també es mostra esgotada: "Fatal, vens aquí i no saps si vindran trens, si no, si podràs anar a Girona o si podràs tornar. No he pogut fer exàmens ni anar a classe molts dies".

Enfadats, esgotats i "humiliats". Després de gairebé tres setmanes sense trens, els usuaris de l'estació de Figueres lamenten que aquest dimarts el servei de Renfe tornava a anar a mig gas, malgrat que s'ha desconvocat la vaga de maquinistes.

Usuaris esperant l'arribada del tren

Usuaris esperant l'arribada del tren / Maria Garcia (ACN)

El tren direcció l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha sortit amb cinc minuts de demora. Però els dos següents, han acumulat molt més retard. El comboi que havia d'anar a l'estació de Sants havia de marxar a les 8:16, però no ho ha fet fins passades les 9:10. I el comboi que es dirigia a Cervera estava previst a les 8:27, però no ha arribat fins a les 9:25.

"Hem tornat a la normalitat, que vol dir una hora de retard al matí i un parell d'hores a la tarda. El que em trobo cada dia és humiliant, és molt cansat, perquè perds dues hores de la teva vida. El que més m'indigna són les vagues polítiques dels maquinistes només quan els interessa, perquè el servei se sap des de fa dècades que no funciona", ha criticat en Pau Turró, que ha d'anar a Girona, on té la feina.

Turró també ha carregat pel centralisme que hi ha a l'hora de donar el servei i de buscar alternatives. "Sembla que l'àrea metropolitana de Barcelona és la perifèria, quan la perifèria de veritat és la resta del país, que està completament desconnectat. Per exemple, ahir no hi havia trens i només hi havia dos busos per anar a Girona en tot el matí", ha subratllat.

Passatgers esperant el tren a Figueres

Passatgers esperant el tren a Figueres / Maria Garcia (ACN)

Tampoc ha amagat el seu esgotament un altre passatger, en Pau Domènech, que treballa a Riudellots de la Selva. "És horrible, ara de moment va bé el servei, però al cap d'una estona ja no sabem com anirà. Això és insostenible, no pot ser", ha recalcat.

Una altra usuària, l'Evelyn Ruiz, estudia a la capital gironina i fa tres setmanes que es perd classes i exàmens per la manca de servei. "Fatal, vens aquí i no saps si vindrà el tren, si podràs anar a Girona o si podràs tornar. I no tens cap alternativa, perquè no posen busos o n'hi ha súper pocs i alguns tampoc funcionen. I, si no tens cotxe, no hi pots anar", ha lamentat.

De fet, altres estudiants que esperaven a l'estació de Figueres anaven acompanyades del seu pare per si es tornaven a trobar que no tenien com arribar a la universitat. "Vinc perquè tenen unes proves i no hi poden faltar, i no sabíem si passaria com ahir que no hi havia trens", ha indicat en Josep Font.

