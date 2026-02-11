Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema un minibus a l'N-II a Bàscara

Els Bombers han apagat les flames que han calcinat el vehicle

Els Bombers atenent l'incendi que ha calcinat completament el vehicle. / Bombers

Redacció

Bàscara

Un minibús que circulava per l'N-II ha cremat quan circulava a l'altura de Bàscara.

L'avís s'ha rebut a les 7.24 hores del matí. Al lloc s'hi han desplaçat tres unitats dels Bombers.

Segons han informat, el vehicle, un minibús, només estava ocupat pel conductor que ha resultat il·lès.

TEMES

