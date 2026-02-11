Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intervenen 130 quilos de marihuana amagats entre bledes en un camió a Llers

Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Figueres arresten els dos xofers

Les bosses amb la droga entre les bledes

Les bosses amb la droga entre les bledes / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Llers

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Figueres, han intervingut 130 quilos de marihuana, valorats en 245.128 euros, que es trobaven amagats en el remolc d’un camió estacionat al municipi de Llers. La droga estava oculta entre un carregament de verdures, específicament enmig d’un palet de bledes.

La intervenció va ser possible gràcies a la tasca de la Unitat Canina dels Mossos, que va detectar la presència de substàncies estupefaents durant la inspecció del vehicle. Els agents van detenir els dos ocupants del camió, homes de 29 i 44 anys, amb antecedents com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

El material intervingut dins el camió

El material intervingut dins el camió / Mossos d'Esquadra

Els fets es van desencadenar el 8 de febrer, cap a les sis de la tarda, quan els cossos policials van rebre informació que un camió podria estar transportant substàncies estupefaents. Els agents van iniciar tasques de recerca i van localitzar el vehicle estacionat al municipi. A un quart de set de la tarda, van procedir a l’escorcoll del remolc. En tractar-se d’un transport de fruites i verdures, es va activar la Unitat Canina, que va marcar un dels palets del carregament. A l'interior, van trobar 131 bosses de plàstic envasades al buit, amb cabdells de marihuana, cada paquet pesant aproximadament un quilo.

Davant la troballa, els agents van detenir els dos ocupants del camió, que aquest matí han estat posats a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

TEMES

