Intervenen 130 quilos de marihuana amagats entre bledes en un camió a Llers
Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Figueres arresten els dos xofers
Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Figueres, han intervingut 130 quilos de marihuana, valorats en 245.128 euros, que es trobaven amagats en el remolc d’un camió estacionat al municipi de Llers. La droga estava oculta entre un carregament de verdures, específicament enmig d’un palet de bledes.
La intervenció va ser possible gràcies a la tasca de la Unitat Canina dels Mossos, que va detectar la presència de substàncies estupefaents durant la inspecció del vehicle. Els agents van detenir els dos ocupants del camió, homes de 29 i 44 anys, amb antecedents com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Els fets es van desencadenar el 8 de febrer, cap a les sis de la tarda, quan els cossos policials van rebre informació que un camió podria estar transportant substàncies estupefaents. Els agents van iniciar tasques de recerca i van localitzar el vehicle estacionat al municipi. A un quart de set de la tarda, van procedir a l’escorcoll del remolc. En tractar-se d’un transport de fruites i verdures, es va activar la Unitat Canina, que va marcar un dels palets del carregament. A l'interior, van trobar 131 bosses de plàstic envasades al buit, amb cabdells de marihuana, cada paquet pesant aproximadament un quilo.
Davant la troballa, els agents van detenir els dos ocupants del camió, que aquest matí han estat posats a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Subscriu-te per seguir llegint
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts