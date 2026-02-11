Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Escala crearà una àrea d'esbarjo per a gossos al Camp dels Pilans

Se substituirà un espai amb jocs infantils amb el parc perquè els animals s'exercitin i socialitzin amb una inversió de 20.000 euros

L'espai on es crearà l'àrea d'esbarjo per als gossos.

Redacció

L'Escala

L'Ajuntament de l'Escala crearà una àrea d'esbarjo per a gossos al Camp dels Pilans que substituirà l'actual espai de jocs infantils. Se situa al carrer Albons, en una àrea verda a tocar la carretera.

Es tracta d'una àrea d'uns 300 metres quadrats de superfície pensada per tal que els animals puguin fer exercici i socialitzar.

Es preveu una inversió d'uns 20.000 euros en aquesta actuació, que hauria d'estar enllestida dins del mes de març.

"Aquest era un compromís que teníem amb l'associació de veïns del barri, especialment a partir del desenvolupament del parc que s'ha anat desenvolupant al voltant del centre cívic, on ja es va fer una zona de jocs infantils nova", remarca l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.

En aquest sentit, els dies vinents es començaran a desmuntar els jocs que hi ha al carrer d'Albons, per donar pas a una renovació de l'espai amb un recinte amb una nova tanca i una desena de jocs d'agility per a gossos.

