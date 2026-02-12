Alerta VENTCAT
Figueres viu una imatge inèdita des de la pandèmia amb els tres mercats del dijous sense parades
L'estat d'alerta VENTCAT ha fet suspendre l'activitat comercial al passeig Nou i les places del Gra i de Catalunya
Santi Coll
Figueres, capital de l'Alt Empordà i de la tramuntana, viu aquest dijous una imatge inèdita, que no es donava des de la pandèmia, amb els seus tres mercats buits, sense cap parada. L'alerta general VENTCAT, aplicada per l'episodi de forta ventada prevista per aquest dia a tota Catalunya, ha obligat a suspendre el mercat de la roba del passeig Nou i els dos mercats de la fruita i la verdura de les places del Gra i de Catalunya.
Desconcert entre els clients
Aquest fet ha generat desconcert entre alguns clients habituals, sobretot gent gran, que no estaven al corrent d'aquesta suspensió, malgrat els avisos generats en el dia d'ahir sobre aquesta ventada que, a mig matí, encara no havia fet acte de presència a la ciutat. Gent amb el cabàs a la mà o estirant el carret d'anar a comprar han estat protagonistes d'una situació que contrastava amb els tres espais buits, ocupats pels vianants que transiten d'un costat a l'altre de cada plaça.
Els tres mercats de Figueres són dels més concorreguts de les comarques gironines. El dels productes agrícoles té una llarga tradició, fins al punt que Figueres encara manté tres dies de mercat: dimarts, dijous i dissabte. Suspensions com les d'avui s'han donat ben poques vegades aquests darrers anys, només en casos de coincidència en festius molt assenyalats, que s'han resolt amb el trasllat de dia.
Davant de l'alerta, l'Ajuntament de Figueres va suspendre, aquest dimecres, l'acte que s'havia convocat per quest dijous a la balconada de l'altell de l'espai gastronòmic de la plaça de Catalunya per a presentar el festival Ceba Negra. Tanmateix, com a mesura preventiva, també estan tancats els accessos al parc Bosc i a la pineda de la pujada del Castell, per a evitar el perill de possibles caigudes d'arbres.
