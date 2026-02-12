"M'han anul·lat l'operació i a Figueres fa el dia més fantàstic dels últims tres mesos"
Un veí de Cantallops denuncia la suspensió de la intervenció programada a l’hospital comarcal després de nou mesos en llista d'espera a causa de l’alerta per vent, tot i que assegura que a l’Alt Empordà "no s’ha mogut ni una fulla en tot el dia"
Albert Campsolinas, veí de Cantallops de 52 anys, fa prop d’un any que arrossega un problema urològic. Després del diagnòstic, va entrar en llista d’espera per a una intervenció no urgent a l'hospital de Figueres. Pràcticament nou mesos després, finalment tenia data per operar-se aquest dijous. Però ahir al vespre va rebre una trucada informant-lo que la intervenció quedava anul·lada a causa de l’alerta meteorològica per fort vent i no li van reprogramar per cap altre dia, de moment.
"Em vaig emprenyar moltíssim", explica. "Fa més d’un any que tinc molèsties i que prenc medicació, i quan ja veus la llum al final del túnel, t'anul·len la intervenció", lamenta. És per això que aquest dijous al matí ha denunciat la situació a la xarxa social X, una publicació que no ha tardat a viralitzar-se.
Aficionat a la meteorologia, tal com explica a aquest diari, Campsolinas assegura que des del primer moment es podia preveure que les comarques de l’Empordà quedarien al marge de la ventada que sí ha afectat altres punts del territori.
"Treballo a Figueres i avui ha fet el dia més fantàstic dels últims tres mesos. No s’ha mogut ni una fulla. Era ple d’avis passejant i mainada aprofitant que no hi havia escola", manifesta.
Crítiques a la gestió de l’alerta
Campsolinas deixa clar que la crítica no és contra el centre hospitalari ni contra el personal sanitari, sinó contra la gestió general de l’alerta per part del Govern de la Generalitat. “No entenc per què s’han pres aquestes mesures a tot Catalunya sense tenir en compte les particularitats del territori”.
També es pregunta qui assumeix les pèrdues econòmiques derivades de les suspensions: “Firaires, paradistes del mercat, famílies que han hagut de buscar cangur... Qui paga tot això?”. En referència al mercat que s'ha anul·lat a Figueres, afegeix que a la ciutat cada setmana fa tramuntana però "les parades surten al carrer igualment".
En definitiva, considera que la gestió és "excessivament centralitzada" i qüestiona que les decisions s’hagin pres sense diferenciar entre zones afectades i no afectades segons la previsió meteorològica. “Quan es prenen mesures així s’hauria de ser més curós”, conclou.
Resposta de l'hospital
L'hospital de Figueres atribueix l'anul·lació de la intervenció a l'ordre del Govern de la Generalitat d'ahir, en què es va decidir suspendre l'activitat sanitària programada però es garantia la urgent, la diàlisi i la cirurgia oncològica per a aquest dijous.
Des de l'hospital també demanen disculpes pel greuge que li han causat, així com a la resta d'usuaris a qui han anul·lat les proves, visites, cites i intervencions d'aquest dijous.
Subscriu-te per seguir llegint
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- La ventada, en directe: suspenen classes i activitats esportives aquest dijous
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Provoca un accident per conduir temeràriament a Quart i acaba denunciat penalment per triplicar el màxim d'alcoholèmia
- L'impacte de la vaga de docents a les escoles: 'Només han vingut el 25% dels alumnes