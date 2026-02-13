Alerta per fort onatge a l’Empordà: les onades poden superar els 4 metres
Protecció Civil demana màxima precaució durant tot el cap de setmana i recorda que no s’ha d’accedir a espigons ni a zones on trenquin les onades
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres l’alerta per la previsió de fort onatge al litoral de les comarques gironines de l’Alt Empordà i el Baix Empordà. Segons les previsions, al llarg d’aquest cap de setmana es poden registrar onades que superin els quatre metres d’alçada, principalment amb direcció de nord.
Davant aquest episodi, Protecció Civil demana a la ciutadania que extremi la precaució durant tot el cap de setmana i que eviti apropar-se a espigons, esculleres i punts del litoral on trenquin les onades, per l’elevat risc d’arrossegament i cops de mar.
En paral·lel, a Catalunya es manté activada l’alerta del pla VENTCAT davant un segon pic de vent fort previst entre aquesta tarda i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu ratxes que poden arribar als 72 km/h a partir de les 13.00 h d’avui en comarques del Pirineu, Ponent, Tarragona i les Terres de l’Ebre. El vent s’intensificarà demà dissabte a bona part del país i pot allargar-se fins a la matinada de diumenge.
A més, també està activat en fase de prealerta el pla NEUCAT per la possibilitat de nevades intenses entre el migdia d’avui divendres i demà dissabte al vespre, sobretot a la Vall d’Aran i, amb menys intensitat, a l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.
Finalment, l’AEMET manté avisos a Catalunya: de nivell taronja per vent i onatge, i de nivell groc per neu.
