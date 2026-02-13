Oncolliga obre inscripcions per a la pròxima edició de l’Oncotriatló de Llançà
La prova solidària es farà el 24 de maig i manté el format de triatló olímpic
La Fundació Oncolliga Girona obrirà el pròxim dilluns, 16 de febrer, les inscripcions per a una nova edició de l’Oncotriatló, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig a Llançà. La prova, ja consolidada en el calendari esportiu i solidari de la demarcació, combina esport i compromís social amb l’objectiu de recaptar fons per finançar els serveis que l’entitat ofereix a les persones amb càncer i les seves famílies.
L’Oncotriatló manté el format olímpic, amb les tres disciplines clàssiques: natació en aigües obertes (1.500 m), ciclisme (30 km amb BTT o bicicleta gravel) i cursa a peu (10 km). La participació es pot fer en equips de 2 a 6 persones, fomentant així la cohesió, el treball en equip i la implicació col·lectiva en una causa solidària.
Hi ha dues modalitats de participació:
- Modalitat parella, en què dues persones han de completar juntes les tres disciplines, sense relleus.
- Modalitat equip, amb grups de 3 a 6 participants que poden fer relleus lliures, sempre amb un mínim de dues persones en cursa.
El cost d’inscripció és de 65 euros per persona i cada equip es compromet a assolir un donatiu mínim de 500 euros, que es destinarà íntegrament als serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona, com ara fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic, atenció psicològica, assessorament nutricional, banc de perruques o material ortoprotètic, entre d’altres.
Un projecte amb suport local
Per fer realitat aquest repte, la Fundació Oncolliga Girona compta amb la col·laboració d’entitats locals que aporten la seva expertesa i compromís: Tintoreres Swimming Club, Escoleta Trail Running Cap de Creus, SK KAYAK i Club Ciclista Roses.
Les inscripcions es podran formalitzar a través del web www.oncotriatlo.cat.
