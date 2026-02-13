Salvem l'Empordà presenta al·legacions contra un nou aparcament de camions projectat en sòl no urbanitzable a Biure
L'entitat alerta que l'espai afectat està protegit i reclama una planificació responsable de les infraestructures
La Iaeden - Salvem l'Empordà ha presentat al·legacions contra un nou aparcament de camions projectat en sòl no urbanitzable a Biure (Alt Empordà). L'entitat ha alertat que el terreny afectat està classificat com a sòl de protecció especial, ja que té una funció de connector ecològic de l'espai.
“El projecte preveu pavimentar una gran superfície per estacionar vehicles pesants que comportaria la impermeabilització total del sòl, la fragmentació del territori i dels hàbitats, i faria un efecte barrera per a la fauna amb una pèrdua de continuïtat ecològica”, han advertit. A més, han reclamat una planificació territorial a escala comarcal de les infraestructures logístiques per “evitar una proliferació dispersa d'aquesta mena d'instal·lacions”.
La Iaeden-Salvem l'Empordà ha recordat que, segons la Llei d'Urbanisme, només es poden autoritzar construccions en sòl no urbanitzable quan sigui imprescindible situar-les en medi rural. L'entitat sosté que un aparcament de vehicles pesants “no és una activitat agrària ni rural, sinó una infraestructura logística vinculada al transport que s'hauria d'ubicar en sòl industrial o urbanitzable”. “A més, les normes subsidiàries de Biure només permeten usos agrícoles i ramaders en aquest espai”, ha recalcat.
Així mateix, els ecologistes han assegurat que el terreny afectat està classificat com a sòl de protecció especial pel Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. “Aquesta categoria reconeix la funció de connector ecològic de l'espai i li atribueix un nivell de protecció alt”, han subratllat.
En aquest sentit, la Iaeden ha criticat que el projecte preveu pavimentar una gran superfície, cosa que comportaria la impermeabilització total del sòl i la fragmentació del territori i dels hàbitats. “Faria un efecte barrera per a la fauna i comportaria una pèrdua de continuïtat ecològica”, han advertit.
Més de 40.000 metres quadrats urbanitzats
Salvem l'Empordà ha indicat que en aquest entorn “ja hi ha més de 40.000 metres quadrats urbanitzats amb naus, benzineres, restaurants i altres aparcaments”; i ha alertat que “és un greu error” continuar ampliant “aquesta pressió logística” en sòl protegit.
Per això, ha demanat una planificació territorial a escala comarcal de les infraestructures logístiques. “L'Alt Empordà és una porta d'entrada cap a França, travessada per grans corredors com l'AP-7 i l'N-II, que alhora conviuen amb una elevada concentració d'espais naturals protegits i una estructura agrària”, ha assenyalat.
Per als ecologistes, s'ha d'evitar una proliferació dispersa d'aquesta mena d'instal·lacions per evitar “la fragmentació del territori, els impactes acumulatius i la degradació del paisatge i la qualitat de vida”. “El desenvolupament logístic no pot fer-se a costa del sòl agrícola ni natural. El territori necessita planificació i, sobretot, coherència i responsabilitat amb el moment actual d'emergència climàtica”, han remarcat.
