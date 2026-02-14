L'Escala substitueix la rua infantil per activitats interiors i Roses insta a retirar carrosses inestables
Consulta les darreres modificacions dels carnavals de la Costa Brava
ACN
La forta tramuntana que afecta aquest dissabte l'Alt Empordà ha obligat l'Escala a substituir la rua infantil d'aquest dissabte per una concentració de disfresses i xocolatada a la Sala Polivalent, on també es farà un ball a la nit. D'altra banda, Roses manté la seva rua, però insta les colles a retirar les carrosses amb estructures més inestables i no instal·larà cadires al carrer.
L'Ajuntament de Roses ha explicat que les cadires no s'instal·laran "per la previsió de fortes ratxes de vent", i com a "mesura preventiva per garantir la seguretat de tothom".
La regidoria de festes del municipi alt-empordanès ha indicat que està en contacte amb les colles perquè "valorin si les carrosses incorporen estructures que puguin resultar inestables i generar situacions de risc".
En aquests casos, es demana que les carrosses quedin estacionades i no participin de la rua. "La seguretat és prioritària perquè puguem continuar gaudint del Carnaval en les millors condicions possibles", ha apuntat l'Ajuntament.
