L'Escala substitueix la rua infantil per activitats interiors i Roses insta a retirar carrosses inestables

Consulta les darreres modificacions dels carnavals de la Costa Brava

El carnaval de l'Escala en una imatge d'arxiu

ACN

L'Escala

La forta tramuntana que afecta aquest dissabte l'Alt Empordà ha obligat l'Escala a substituir la rua infantil d'aquest dissabte per una concentració de disfresses i xocolatada a la Sala Polivalent, on també es farà un ball a la nit. D'altra banda, Roses manté la seva rua, però insta les colles a retirar les carrosses amb estructures més inestables i no instal·larà cadires al carrer.

L'Ajuntament de Roses ha explicat que les cadires no s'instal·laran "per la previsió de fortes ratxes de vent", i com a "mesura preventiva per garantir la seguretat de tothom". 

La regidoria de festes del municipi alt-empordanès ha indicat que està en contacte amb les colles perquè "valorin si les carrosses incorporen estructures que puguin resultar inestables i generar situacions de risc". 

En aquests casos, es demana que les carrosses quedin estacionades i no participin de la rua.  "La seguretat és prioritària perquè puguem continuar gaudint del Carnaval en les millors condicions possibles", ha apuntat l'Ajuntament.   

