Roses cancel·la la rua de carnestoltes de dissabte a la tarda per les ventades però manté la del diumenge

Les comparses accepten la decisió amb resignació una decisió presa pràcticament una hora abans de sortir

Alguns membres d'una de les comparses que sortien al carnestoltes de Roses ballen en un aparcament tot i el vent que feia

Alguns membres d'una de les comparses que sortien al carnestoltes de Roses ballen en un aparcament tot i el vent que feia / ACN

Aleix Freixas (ACN)

Roses

L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) ha cancel·lat la rua de carnestoltes que havia de fer aquest dissabte a la tarda per les fortes ventades que hi ha al municipi. La regidora de Cultura i Festes de Roses, Sílvia Ripoll, ha explicat que preveuen

traslladar-la a dilluns a la tarda si el temps ho permet. Malgrat tot, el consistori manté la passada programada per aquest diumenge a partir de les dotze del migdia. La decisió s'ha pres en una reunió entre el consistori i les colles a les dues del migdia. Els participants han acceptat amb resignació la decisió, tot i que era majoritàriament compartida.

