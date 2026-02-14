El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà
Protecció Civil alerta de fortes ventades als dos extrems de Catalunya i recomana suspendre activitats a l'exterior
ACN
El temporal de vent vinculat a la borrasca Oriana deixa aquest dissabte ratxes que freguen els 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà. Protecció Civil ha alertat aquest dissabte del fort vent que fa als dos extrems del país -a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà-, així com al Pirineu, on ha enviat ES-alert als telèfons mòbils per evitar desplaçaments i activitats a l'exterior. De fet, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, ha recomanat suspendre les rues de Carnaval a les zones on s'ha enviat l'alerta als telèfons mòbils.
Protecció Civil ha concretat que les alertes s'han enviat a la Val d'Aran, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i l'Alt Empordà. Amb tot, apunten que les zones al límit d'aquestes també poden haver-la rebut.
A les 9 hores sobresurten ràfegues de mestral i tramuntana de 146,5 km/h a Mas de Barberans, 140 km/h a Portbou-coll dels Belitres, 134 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 132,8 km/h al Perelló, 122 km/h a la Riba, 119 km/h a la Sénia i 114,1 km/h a Miami Platja, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
Més de 200 avisos
Els Bombers han rebut uns 215 avisos per l'episodi de vent des de les 19 hores de divendres, la immensa majoria a les comarques de Tarragona (55) i les Terres de l'Ebre (75). També se n'han rebut 41 a la regió metropolitana sud, 19 a la regió metropolitana nord, 10 a Lleida, 3 a la Catalunya Central i 2 a Girona.
D'altra banda, Protecció Civil manté activada la prealerta per una nevada que pot ser intensa en les pròximes hores a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. De fet, a causa del temporal, les estacions d'esquí de la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll estan tancades, i la Molina parcialment.
