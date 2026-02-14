El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un rètol que prohibeix el pas als Camps Elisis de Lleida pel fort vent

ACN

Barcelona

El temporal de vent vinculat a la borrasca Oriana deixa aquest dissabte ratxes que freguen els 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà. Protecció Civil ha alertat aquest dissabte del fort vent que fa als dos extrems del país -a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà-, així com al Pirineu, on ha enviat ES-alert als telèfons mòbils per evitar desplaçaments i activitats a l'exterior. De fet, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, ha recomanat suspendre les rues de Carnaval a les zones on s'ha enviat l'alerta als telèfons mòbils.

Protecció Civil ha concretat que les alertes s'han enviat a la Val d'Aran, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i l'Alt Empordà. Amb tot, apunten que les zones al límit d'aquestes també poden haver-la rebut. 

A les 9 hores sobresurten ràfegues de mestral i tramuntana de 146,5 km/h a Mas de Barberans, 140 km/h a Portbou-coll dels Belitres, 134 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 132,8 km/h al Perelló, 122 km/h a la Riba, 119 km/h a la Sénia i 114,1 km/h a Miami Platja, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.

Més de 200 avisos

Els Bombers han rebut uns 215 avisos per l'episodi de vent des de les 19 hores de divendres, la immensa majoria a les comarques de Tarragona (55) i les Terres de l'Ebre (75). També se n'han rebut 41 a la regió metropolitana sud, 19 a la regió metropolitana nord, 10 a Lleida, 3 a la Catalunya Central i 2 a Girona. 

D'altra banda, Protecció Civil manté activada la prealerta per una nevada que pot ser intensa en les pròximes hores a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. De fet, a causa del temporal, les estacions d'esquí de la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll estan tancades, i la Molina parcialment.

