Medi ambient
L'Escala reobrirà l'accés a Illa Mateua aquest estiu després de quatre anys tancada per despreniments
L'Ajuntament ja ha adjudicat els treballs de consolidació i preveu que estiguin enllestits abans del juny
Josep López Navarro
L'Ajuntament de l'Escala preveu reobrir l'accés a la cala d'Illa Mateua aquest estiu després d’estar quatre anys tancada al públic pel despreniment de dues roques de grans dimensions, el juliol de 2022. Segons ha avançat l'alcalde del municipi, Josep Bofill, a Ràdio l'Escala, els treballs de consolidació ja s'han adjudicat i, com que el projecte està vinculat a una subvenció dels fons Next Generation, l'actuació hauria de finalitzar abans del juny. "Espero que estigui enllestit abans de l'estiu i, si pot ser, abans de Setmana Santa", prega Bofill.
La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte fa un any, després que el 2024 Costes descartés intervenir-hi —malgrat haver-s’hi compromès en un primer moment— arran d’un canvi de criteri que dicta actuar el mínim possible en espais naturals. Per contra, l’Ajuntament defensa que "és una zona de bany" que "s'ha de reobrir", remarca Bofill.
Els treballs de consolidació tenen un pressupost de 56.603 euros, que provenen íntegrament dels fons Next Generation. Concretament, formen part del paquet "Pla del Parc de Cultura i Patrimoni del Paratge de Torre Montgó", que contempla també altres actuacions com l'erradicació de la flora invasora de la zona i l'arranjament de l'entorn patrimonial i paisatgístic de Punta Montgó.
Les obres de consolidació d'Illa Mateua han estat llargament reivindicades també pels grups de l'oposició, especialment per Alternativa per l'Escala.
Cas omís dels banyistes
D'ençà que dues grans roques es van desprendre el juliol de 2022, l'Ajuntament va col·locar diversos cartells i tanques per senyalitzar el tancament i la prohibició de banyar-se a la cala de l'Illa Mateua. Malgrat això, durant aquests anys molts banyistes han fet cas omís de l'advertiment, i no només s'hi han banyat, sinó que també s'hi han estirat a prendre el sol sota els penya-segats, amb el risc que això suposava.
Cal recordar que, malgrat que Illa Mateua és una cala natural, està situada en un entorn molt turístic, amb la presència d'establiments com un centre de busseig i un restaurant. A la zona també hi ha un càmping i una gran oferta de lloguer vacacional.
