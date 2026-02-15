Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta

L’accident ha obligat a tallar la via al voltant de dos quarts de 5 de la tarda

Un dels vehicles implicats ha quedat al mig de la calçada / Anti-Radars Garrotxa

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Ventalló

Una espectacular topada frontal entre dos vehicles ha obligat a tallar la C-31, al terme de Ventalló, aquest diumenge cap a les 16.26 hores. Sis persones han resultat ferides i han estat evacuades a l’Hospital Trueta, segons el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

La col·lisió s’ha produït entre dos turismes, al punt quilomètric 367, que han impactat de cara i han quedat en una posició compromesa a la calçada. Un dels vehicles ha acabat al voral, fora del carril principal, mentre que l’altre ha quedat travessat a la via, bloquejant el pas. La situació ha fet necessari interrompre la circulació per garantir la seguretat dels equips d’emergència i dels conductors que hi transitaven.

Davant aquesta incidència, la carretera s’ha hagut de tancar temporalment al trànsit per facilitar l’assistència als afectats i la gestió de l’accident. Els serveis d’emergència han treballat sobre el terreny per atendre les persones implicades i per desplaçar els vehicles fins a situar-los al marge, amb l’objectiu de recuperar la normalitat a la via i evitar riscos mentre hi havia personal actuant a la calçada. Un cop el punt ha quedat assegurat, s’ha pogut reorganitzar el pas de vehicles.

L'estat dels ferits

El SEM ha informat que els sis ferits eren lleus, però han estat traslladats igualment a l’Hospital Trueta per ser valorats mèdicament. L’evacuació s’ha fet com a mesura de precaució després d’una topada descrita com d’alta intensitat i per descartar possibles lesions que no sempre són evidents en un primer moment, especialment en col·lisions frontals.

Un cop els vehicles han estat apartats i la calçada ha quedat alliberada, la C-31 s’ha pogut reobrir al trànsit.

