Retards de d'una hora a l'R11 entre Barcelona i Portbou
El servei de Rodalies també pateix demores en diverses línies
ACN - Redacció
Diversos trens regionals pateixen demores de 25 minuts aquest diumenge i la línia R11 entre Barcelona-Sants i Portbou pateix retards de 60 minuts, segons la darrera actualització de Renfe sobre l'estat dels serveis regionals a les 14.30h. Entre les línies afectades per les demores de 25 minuts hi ha l'R13 i l'R14 entre Barcelona-Estació de França i Lleida; l'R15 entre Barcelona-Estació de França i Reus; l'R16 i l'R17. Pel que fa a l'estat del servei de Rodalies, l'R2Sud circula amb 30 minuts de retard i l'R2 i R2 Nord ho fan amb 15 minuts.
En paral·lel, l'RT1, l'RT2 i l'RL3 circulen amb limitacions de velocitat que poden generar demores en les freqüències habituals. Renfe apunta que les limitacions de velocitat establertes a la xarxa ferroviària poden provocar afectacions en la prestació del servei en algunes línies de Rodalies.
Pel que fa a l'R13, la companyia informa del servei complementari per carretera amb parades intermèdies entre Sant Vicenç de Calders i Vinaixa i també per a la línia R14 entre Reus i Vinaixa. A l'R15 el servei alternatiu és entre Reus i Riba-roja d'Ebre. L'RL4 té servei en tren entre Lleida i Manresa i s'ofereix servei de tren llançadora de la línia R4 entre Manresa i Terrassa o bé servei complementari per carretera per al mateix tram.
Del servei de Rodalies de Barcelona, Renfe informa sobre l'R1 que hi ha tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes i servei tren llançadora -cada hora i mitja- i complementari per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes. A l'R2Sud els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders efectuen parada a totes les estacions.
L'R4 té tren entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i ofereix servei alternatiu amb parades intermèdies i freqüència cada 30 minuts entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. Entre Martorell i Terrassa torna a haver-hi servei de tren. D'altra banda, entre Terrassa i Manresa hi ha tren llançadora -cada hora- i servei per carretera.
