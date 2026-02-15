Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut un conductor per circular a 233km/h a Navata i avançar de manera temerària

Els Mossos van arrestar l'home per un delicte contra la seguretat viària

El cotxe immobilitzat pels Mossos

El cotxe immobilitzat pels Mossos / Mossos d'Esquadra

ACN

Navata

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de 37 anys per un delicte contra la seguretat viària després de circular a 233 km/h per l'N-260 a l'altura de Navata (Alt Empordà), en un tram de limitació a 90 km/h. Els fets van passar aquest dissabte a tres quarts de cinc de la tarda.

A més de la velocitat penal, l'home va fer avançaments prohibits, que van posar en risc la resta d'usuaris de la via.

Els agents el van interceptar posteriorment a la C-26, al terme municipal de Borrassà (Alt Empordà). Li van fer el test de drogues i alcohol, que va donar negatiu. El vehicle va quedar immobilitzat.

