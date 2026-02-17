Castelló d'Empúries aborda el sensellarisme i l’infrahabitatge per frenar l'exclusió social
L’Ajuntament impulsa la nova Taula de Complexitat Social, un espai estable de coordinació entre serveis municipals, comarcals, salut i seguretat per millorar l’atenció als casos més complexos
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del Departament de Benestar Social i en coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha impulsat la creació de la Taula de Complexitat Social, un nou espai estable de treball en xarxa amb l’objectiu de millorar la resposta institucional davant situacions de vulnerabilitat i exclusió social al municipi.
La iniciativa s’emmarca en el compromís del consistori per avançar cap a una atenció més eficient, coordinada i centrada en les persones, especialment en problemàtiques complexes com el sensellarisme, l’infrahabitatge, les dificultats de convivència en espais públics o altres situacions d’exclusió.
Aquest nou dispositiu es configura com un espai de coordinació, reflexió i acció conjunta entre diferents agents del territori, des d’una mirada multidisciplinària i transversal. La Taula permet compartir diagnòstics, acordar plans de treball i establir mecanismes d’avaluació i seguiment dels casos. Des de la seva posada en marxa el passat mes d’octubre, ja s’ha reunit en tres ocasions, fet que evidencia l’activitat i el compromís dels equips implicats.
L’alcaldessa de Castelló d’Empúries ha remarcat que “les realitats socials complexes no es poden abordar des d’un únic servei o departament. Requereixen una mirada transversal, treball en xarxa i corresponsabilitat institucional i comunitària”. En aquest sentit, ha afegit que “amb la creació d’aquesta Taula fem un pas endavant per garantir una atenció més coordinada, més justa i més centrada en les persones”.
La Taula de Complexitat Social es reunirà amb caràcter trimestral per posar en comú els casos detectats i fer seguiment dels que ja s’estan treballant. En formen part representants dels principals serveis municipals i supramunicipals vinculats a l’àmbit social, així com professionals de l’àmbit sanitari i de seguretat:
- Àrea d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
- Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- Policia Local de Castelló d’Empúries
- Àrea Bàsica de Salut de Roses
- Centre de Salut Mental de Figueres
- Referent de Sensellarisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
La composició de la Taula resta oberta a la incorporació de nous professionals o recursos quan la complexitat dels casos o els objectius a assolir així ho requereixin, reforçant la flexibilitat i la capacitat d’adaptació del dispositiu. Igualment, en funció de cada situació, es podran activar derivacions a altres serveis o recursos especialitzats.
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula