Castelló d'Empúries aborda el sensellarisme i l’infrahabitatge per frenar l'exclusió social

L’Ajuntament impulsa la nova Taula de Complexitat Social, un espai estable de coordinació entre serveis municipals, comarcals, salut i seguretat per millorar l’atenció als casos més complexos

La taula creada a Castelló per abordar la situació de persones vulnerables.

La taula creada a Castelló per abordar la situació de persones vulnerables. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del Departament de Benestar Social i en coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha impulsat la creació de la Taula de Complexitat Social, un nou espai estable de treball en xarxa amb l’objectiu de millorar la resposta institucional davant situacions de vulnerabilitat i exclusió social al municipi.

La iniciativa s’emmarca en el compromís del consistori per avançar cap a una atenció més eficient, coordinada i centrada en les persones, especialment en problemàtiques complexes com el sensellarisme, l’infrahabitatge, les dificultats de convivència en espais públics o altres situacions d’exclusió.

Aquest nou dispositiu es configura com un espai de coordinació, reflexió i acció conjunta entre diferents agents del territori, des d’una mirada multidisciplinària i transversal. La Taula permet compartir diagnòstics, acordar plans de treball i establir mecanismes d’avaluació i seguiment dels casos. Des de la seva posada en marxa el passat mes d’octubre, ja s’ha reunit en tres ocasions, fet que evidencia l’activitat i el compromís dels equips implicats.

L’alcaldessa de Castelló d’Empúries ha remarcat que “les realitats socials complexes no es poden abordar des d’un únic servei o departament. Requereixen una mirada transversal, treball en xarxa i corresponsabilitat institucional i comunitària”. En aquest sentit, ha afegit que “amb la creació d’aquesta Taula fem un pas endavant per garantir una atenció més coordinada, més justa i més centrada en les persones”.

La Taula de Complexitat Social es reunirà amb caràcter trimestral per posar en comú els casos detectats i fer seguiment dels que ja s’estan treballant. En formen part representants dels principals serveis municipals i supramunicipals vinculats a l’àmbit social, així com professionals de l’àmbit sanitari i de seguretat:

  • Àrea d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
  • Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
  • Policia Local de Castelló d’Empúries
  • Àrea Bàsica de Salut de Roses
  • Centre de Salut Mental de Figueres
  • Referent de Sensellarisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

La composició de la Taula resta oberta a la incorporació de nous professionals o recursos quan la complexitat dels casos o els objectius a assolir així ho requereixin, reforçant la flexibilitat i la capacitat d’adaptació del dispositiu. Igualment, en funció de cada situació, es podran activar derivacions a altres serveis o recursos especialitzats.

