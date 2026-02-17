Detenen a la Jonquera un home que viatjava en autobús cap a França amb prop de 26 quilos de metamfetamina dins la maleta
El jutge ha decretat presó provisional pel sospitós
La Guàrdia Civil ha detingut un home a la Jonquera que viatjava en autobús cap a França amb prop de 26 quilos de metamfetamina dins la maleta. Els agents han localitzat la droga en el marc d'un operatiu que van realitzar el passat dia 11 de febrer, a dos quarts de sis del matí, en una àrea de servei del municipi. Després d'una investigació, han detingut un sospitós de 27 anys que viatjava en l'autobús de la línia regular que realitza el trajecte entre Múrcia i Lyon. El jove ha passat a disposició del Jutjat d'Instrucció de Figueres i ha decretat presó provisional pel detingut. La benemèrita continua amb la investigació per intentar determinar la procedència i el destí de la droga intervinguda.
L'actuació forma part de les accions que la policia realitza per a la prevenció i persecució del tràfic de drogues. Així, en el marc d'un operatiu de control en una àrea de servei de la Jonquera, els agents han trobat la maleta carregada de droga a la bodega de l'autobús de la línia regular entre Múrcia i Lyon (França). En concret, portava 25,990 quilos de metamfetamina.
La Guàrdia Civil ha obert una investigació i ha detingut un home de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Després de passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de Figueres, ha decretat presó provisional.
La benemèrita ha informat que la investigació continua oberta per intentar aclarir la procedència i la destinació de la droga intervinguda.
