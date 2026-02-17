Enxampat en un control a Empuriabrava: begut, sense punts i amb el vehicle de baixa
La Policia Local i els Mossos l’investiguen i el denuncien per diverses infraccions administratives
Un conductor de 42 anys ha acabat investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit i amb diverses denúncies administratives després de ser enxampat en un control policial a Empuriabrava. L'home anava begut i a més, presentava diverses irregularitats documentals.
Els fets van passar el 12 de febrer, cap a la dos quarts de dues de la matinada, en un dispositiu de pas muntat per la Policia Local de Castelló d'Empúries i els Mossos d'Esquadra a l’avinguda Marinada. Els agents van aturar un vehicle per comprovar la documentació i, després de les verificacions, van constatar que el cotxe constava donat de baixa administrativa i que no tenia l’assegurança obligatòria en vigor.
El conductor va ser sotmès a la prova d’alcoholèmia i va donar positiu en taxa administrativa, amb un resultat de 0,31 mg/l quan el màxim permès es troba en 0,25 mg/l. A més, en comprovar la vigència del permís de conduir, els agents van confirmar que tenia la pèrdua de vigència per pèrdua total de punts, de manera que conduïa sense autorització administrativa vigent.
Davant d’aquests fets, es van instruir diligències penals i l’home va quedar investigat. Paral·lelament, van tramitar les denúncies administratives corresponents i el vehicle va ser retirat amb grua fins al dipòsit municipal, segons el cos de seguretat local.
