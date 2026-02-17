Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga metgesdesapareguda Blanesesquerda CastellfollitSalvador IllaGirona - Barçacarnavals
instagramlinkedin

Enxampat en un control a Empuriabrava: begut, sense punts i amb el vehicle de baixa

La Policia Local i els Mossos l’investiguen i el denuncien per diverses infraccions administratives

La Policia Local retirant el vehicle infractor a Empuriabrava.

La Policia Local retirant el vehicle infractor a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

Un conductor de 42 anys ha acabat investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit i amb diverses denúncies administratives després de ser enxampat en un control policial a Empuriabrava. L'home anava begut i a més, presentava diverses irregularitats documentals.

Els fets van passar el 12 de febrer, cap a la dos quarts de dues de la matinada, en un dispositiu de pas muntat per la Policia Local de Castelló d'Empúries i els Mossos d'Esquadra a l’avinguda Marinada. Els agents van aturar un vehicle per comprovar la documentació i, després de les verificacions, van constatar que el cotxe constava donat de baixa administrativa i que no tenia l’assegurança obligatòria en vigor.

El conductor va ser sotmès a la prova d’alcoholèmia i va donar positiu en taxa administrativa, amb un resultat de 0,31 mg/l quan el màxim permès es troba en 0,25 mg/l. A més, en comprovar la vigència del permís de conduir, els agents van confirmar que tenia la pèrdua de vigència per pèrdua total de punts, de manera que conduïa sense autorització administrativa vigent.

Notícies relacionades

Davant d’aquests fets, es van instruir diligències penals i l’home va quedar investigat. Paral·lelament, van tramitar les denúncies administratives corresponents i el vehicle va ser retirat amb grua fins al dipòsit municipal, segons el cos de seguretat local.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents