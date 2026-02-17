Drets animals
FAADA denuncia la inacció de l'Ajuntament de Figueres davant el cas greu d'un gos maltractat
"L'animal és mantingut en condicions incompatibles amb la normativa vigent i sofreix agressions físiques constants, mentre l'administració segueix sense actuar", explica el departament legal de l'entitat
Mesos després de la denúncia, l'agost del 2025, "el gos continua en condicions irregulars i sense mesures efectives"
Sònia Fuentes
"Tot i tenir proves contundents des de fa mesos sobre un cas greu a Figueres de maltractament animal i cria il·legal de cadells, l’ajuntament de la ciutat continua sense actuar de manera efectiva", denuncia la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA).
Cas de cria il·legal
El cas es remunta l'agost de 2025, quan FAADA va detectar una situació de cria i transacció il·legal de cadells associada a condicions deplorables de tinença. Segons la investigació de l’entitat, diversos gossos eren mantinguts en un hort sense instal·lacions adequades ni atenció a les seves necessitats bàsiques, i els progenitors passaven la major part del temps lligats, sense refugi digne ni cures mínimes.
Dels nou cadells inicials, tres van ser cedits a terceres persones, i actualment se’n desconeix el parador. Gràcies a la intervenció de FAADA, la mare i sis cadells van ser cedits voluntàriament i ara es troben fora de perill.
Tanmateix, el pare dels cadells continua en l’hort, en condicions que FAADA considera incompatibles amb la normativa vigent, incloent-hi lligadures prolongades, manca d’infraestructura adequada i antecedents d’agressions físiques amb ferides visibles.
Segons Sandra Vega, del Departament Legal de FAADA, l'Ajuntament va respondre formalment l'octubre de 2025 després de setmanes sense comunicació: "Ens van contestar dient que personal tècnic i una veterinària havien inspeccionat el cas i que l'animal es trobava en perfectes condicions." No obstant això, FAADA discrepa frontalment d'aquesta valoració: "L'Ajuntament afirma que el gos disposa d'un espai adequat per dormir i refugiar-se, però a les imatges que hem fet públiques i a les que tenim es veu clarament que no hi ha cap caseta ni infraestructura adequada".
L'entitat també denuncia contradiccions en la versió municipal: "Ells diuen que quan van anar-hi el gos estava solt, però nosaltres hem aportat proves de diferents dies, incloent-hi dies posteriors a la seva resposta, en què el gos apareix encadenat". FAADA subratlla que el cas no es limita a l'estat actual del gos, sinó a múltiples infraccions greus que podrien justificar un expedient sancionador:
"Hi ha proves absolutament contundents d'altres infraccions: la cria il·legal, correus electrònics de la propietària reconeixent que ha criat i cedit tres cadells, cadells dels quals avui no sabem on són". També s'assenyala la manca de permisos legals: "Per fer aquest tipus de cria es necessita un permís de nucli zoològic, que no existeix. Cap dels animals estava identificat". A més, FAADA ha presentat un informe veterinari de la protectora que va recollir els animals, en el qual es constata que la mare presentava lesions relacionades amb la manca d'atenció i l'explotació reproductiva.
Recurs presentat i manca de resposta municipal
El 5 de febrer, FAADA va recórrer formalment la resposta de l'Ajuntament, aportant noves proves: "En el recurs aportem imatges posteriors a la seva resposta on el gos continua encadenat, així com fotografies anteriors amb ferides obertes". Segons l'entitat, des d'aquesta data no hi ha hagut cap nova resposta ni acció per part del consistori. "Hem estat en contacte amb una tècnica municipal, però ens ha manifestat que no pot fer més del que està en la seva mà i que no hi ha voluntat de prendre mesures fermes".
Crítica a la inacció institucional
FAADA considera especialment greu aquesta situació tenint en compte que Figueres va ser reconeguda l'any 2021 com a "ciutat amiga dels animals". "Sorprèn que, amb un cas tan documentat i amb proves tan clares, no es faci absolutament res". L'entitat apunta que la percepció és que, en haver-se rescatat la mare i els cadells, l'administració considera el problema resolt, tot i que el gos mascle continua en risc.
Si el consistori no respon al recurs, FAADA estudia portar el cas a la via contenciosa administrativa: "Valoraríem denunciar l'Ajuntament per inacció davant una denúncia de maltractament animal". FAADA exigeix que l'Ajuntament de Figueres actuï de manera immediata i procedeixi al decomís del gos, basant-se en les proves aportades. També fa una crida a la ciutadania i es demana enviar correus a alcaldia@figueres.cat per exigir el decomís immediat de l'animal.
