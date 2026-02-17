Front comú de l’oposició a Castelló d’Empúries per exigir transparència sobre els projectes Next Generation
SOM, Junts, VOX i PP registren la petició d’un ple extraordinari per conèixer l’estat, els imports, els responsables i els terminis d’execució dels fons europeus al municipi
Els grups municipals de SOM, Junts per Castelló i Empuriabrava, VOX i PP han registrat una sol·licitud formal per convocar un ple extraordinari a Castelló d'Empúries amb l’objectiu de “fer públic i ordenar” l’estat real dels projectes municipals finançats amb fons europeus Next Generation.
L’oposició sosté que la iniciativa busca garantir transparència institucional, oferir informació clara i completa a la ciutadania i assegurar el seguiment polític dels projectes, així com el control dels terminis d’execució per evitar el risc de perdre subvencions.
Segons exposen els signants, la petició s’empara en el Reglament Orgànic Municipal, que permet que una quarta part dels regidors demani la celebració d’un ple extraordinari per abordar assumptes d’interès general.
En concret, reclamen que el govern municipal informi públicament de quins projectes s’han presentat a convocatòries europees, quins han estat aprovats i amb quin import, en quin punt d’execució es troba cadascun, quin regidor o regidora n’és responsable i si es preveu complir els terminis exigits per garantir el cobrament íntegre de les ajudes.
Els grups promotors remarquen que no pretenen convertir la sessió en un ple de confrontació, sinó en un exercici de responsabilitat institucional i rendició de comptes, tenint en compte “l’elevada quantia de recursos públics compromesos” i la importància que atribueixen als projectes per al futur del municipi.
Finalment, recorden que el mecanisme està previst al reglament municipal i que la celebració del ple ha de servir perquè la ciutadania conegui “amb claredat” com s’estan gestionant els fons europeus i quina petjada deixaran a Castelló d’Empúries.
