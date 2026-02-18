Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gran Jonquera alerta que un perfil fals a Instagram suplanta el seu compte oficial: "No us en fieu"

El centre comercial avisa que l’únic compte autèntic és @granjonguera i demana no refiar-se d’altres usuaris amb noms similars

El centre comercial Gran Jonquera i la storie on s'alerta de l'estafa. / ACN / Gran Jonquera

Redacció

La Jonquera

El centre comercial Gran Jonquera ha denunciat aquest dimarts de l’aparició d’un compte fals que suplanta la seva identitat a les xarxes socials i que podria utilitzar-se per enganyar usuaris, especialment en relació amb sortejos i missatges amb els seguidors.

En una storie d'Instagram, Gran Jonquera demana als seus seguidors que no es refiïn d’altres comptes i recorda que només el seu perfil és l’oficial. "Atenció!! No us fieu d'altres comptes. Només el nostre és oficial i els guanyadors dels sortejos els anunciem sempre des d'aquest compte. L'únic autèntic és: @granjonguera", remarquen.

La storie d'Instagram on s'anuncia la suplantació. / Gran Jonquera

A la mateixa storie s’hi mostra la captura d’un perfil identificat com granjonguera_es, amb el nom "selección de ganadores", assenyalat com a "perfil fals".

Si es cerca a Instagram "Gran Jonquera", apareixen, com a mínim, dos perfils més (granjonguera_/ i granjonquerra), a banda de l’oficial, i tots dos són falsos.

