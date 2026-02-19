El primer parc agrari de l'Alt Empordà comença a fer el seu recorregut
"A la comarca, ens especialitzem en serveis i logística i no posem en valor el més bo que té l’Empordà, el seu paisatge, que és únic", argumenta el president de l’entitat que gestionarà el parc, Antoni Falcón
Marc Testart
La comarca de l’Alt Empordà tindrà el primer parc agrari de la demarcació de Girona. La promotora d’aquest projecte és l’Associació Parc Agrari de l’Alt Empordà, una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda per a defensar, protegir i potenciar l’espai agrari de la comarca. "Som una unió voluntària de persones i institucions que compartim una visió clara: l’activitat agrària no és només part del nostre passat, sinó el pilar fonamental per a un futur sostenible i resilient a l’Empordà", manifesten els responsables de l’entitat, presidida per Antoni Falcón Vernis, exdirector de Parcs i Jardins de Barcelona durant 16 anys, i que ve de dirigir el celler Vins de Taller de Siurana d’Empordà. El vicepresident és l’excoordinador nacional del sindicat Unió de Pagesos, el vilamallenc Joan Caball, mentre que la secretària és Cristina Vidal; el tresorer, Aleix Giménez; i els vocals, Patxi Moll, Pere Serrano, Patrizia Falcone, Mercedes Pérez De Soil, Alfonso Escubós i Sergi Carenys.
"Això ha sortit d’una manera espontània i multidisciplinària. Vivim aquí a l’Empordà molt preocupats pel futur del paisatge i de l’agricultura de tota la vida. Mentrestant, ens especialitzem en serveis i logística i no posem en valor el més bo que té l’Empordà, el seu paisatge, que és únic", explica Falcón, segons el qual "aquesta associació ha parlat amb els ajuntaments i ja se n’hi han sumat nou i més que n’hi haurà".
L’Associació té la seu a Figueres i el seu àmbit d’actuació abraça tota la comarca de l’Alt Empordà. Es declara com una entitat transparent, governada per una Assemblea General on tots els seus membres participen activament per construir l’Empordà de demà.
Valor turístic
"Això aportarà un valor turístic al territori, ja que, a l’estiu, quan facin dies de mal temps, o a l’hivern, podrem crear un turisme alternatiu", insisteix Falcón, el qual, també, garanteix que aquest parc agrari "aportarà una formació específica als joves pagesos, que no saben cap a on tirar, ja que estem treballant amb l’IRTA per buscar noves oportunitats per a aquesta activitat agrària i ramadera".
Els compromisos
El seu compromís va més enllà de la producció, manifestant-se "garants de l’equilibri social de la nostra comarca". Defensen el dret de la ciutadania a una alimentació de proximitat, fomentant la reconnexió entre les persones i l’origen dels aliments que consumeixen. "Reconeixem i protegim el paper social dels pagesos i ramaders com a gestors del paisatge i protectors del medi ambient davant de riscos com els incendis forestals o les inundacions", remarquen, alhora que treballen "per millorar l’autoestima i l’arrelament dels habitants de l’Alt Empordà, potenciant el prestigi dels nostres productes locals i la singularitat de la nostra cultura gastronòmica".
En la gestió ambiental, els pioners d’aquest projecte comarcal promocionen tècniques agrícoles regeneratives i la protecció dels recursos hídrics amb l’objectiu final de "llegar un territori sa i productiu a les futures generacions".
Per tal d’assolir els seus objectius, els integrants de l’Associació Parc Agrari de l’Alt Empordà desenvolupen accions clau en diversos àmbits: per a la protecció de l’espai, vetllen perquè el planejament urbanístic i les infraestructures no malmetin el sòl agrari; per a la dinamització econòmica, donen suport a les explotacions existents i acompanyen nous emprenedors per garantir la rendibilitat del sector; per a la valorització del producte, impulsen la creació de marques de qualitat i denominacions d’origen pròpies que revalorin la feina del sector primari; i per a la sensibilització i debat, són un espai obert a la formació i al diàleg sobre el futur del territori.
El centre cívic de Garrigàs acollirà la "històrica" primera jornada del parc
El centre cívic de Garrigàs acollirà, el dimarts 3 de març, la primera Jornada Parc Agrari de l’Alt Empordà, que començarà a tres quarts de nou del matí, amb la benvinguda que donarà als assistents l’alcaldessa del poble, Pilar Bosch, mentre que el president del Parc Agrari, Antoni Falcón, obrirà la sessió.
El programa d’aquesta jornada comptarà amb gent diversa, començant per l’excoordinador nacional del sindicat Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, vicepresident del Parc Agrari. Pilar Bosch aportarà la visió a escala municipal. L’arquitecta, cap de Projectes i Obres de Parcs i Jardins de Barcelona (1992-2013), Patrizia Falcone, parlarà de les Amenaces a la comarca. Seguirà la intervenció del catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona (UdG) i exdirector de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, Joan Nogué, que oferirà una ponència sobre Necessitats i beneficis de la preservació. La cap de la Direcció Territorial Agrària de la Diputació de Barcelona, Sònia Callau, també hi serà i parlarà de Què és un parc agrari: exemples i funcionament.
El cas del Parc Agrari del Baix Llobregat, com el més important de Catalunya, serà tractat pel coordinador comarcal d’UP, Ramon Figueras, que tractarà sobre Conveniència dins d’un parc agrari. També intervindrà el responsable del Servei d’Agricultura i Sistemes Verds del Parco Agricolo Sud Milano d’Itàlia, Piercarlo Marletta. El pagès i ramader ecològic de Ventalló, Pino Delàs, participarà en la taula rodona sobre emprenedoria a l’Alt Empordà, juntament amb l’enòloga i viticultora de Vilajuïga, Anna Espelt, i el ramader regeneratiu d’Agullana, Lluís de la Cámara. L’advocat i urbanista, Pablo Molina, parlarà sobre Planificació com a eina de protecció del territori, mentre que l’investigador emèrit en canvi climàtic de l’IRTA, Robert Savé, ho farà sobre la Producció agrària en temps d’incertesa. Abans de dinar, el membre de la Junta del Parc Agrari, Sergi Carenys, traurà conclusions i preguntes de la jornada.
