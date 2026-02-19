Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pàrquings GironaBenet Salellasramadàestafes ajuntamentsOriol CardonaJoan Laportatherians Girona
instagramlinkedin

Intervenen prop de 15 quilos d’haixix en un autobús a la Jonquera

La droga anava dins una maleta i la Guàrdia Civil va aconseguir identificar el propietari de l’equipatge

L'haixix intervingut en l'autobús aturat a la Jonquera.

L'haixix intervingut en l'autobús aturat a la Jonquera. / Guàrdia Civil

Eva Batlle

Eva Batlle

La Jonquera

La Guàrdia Civil ha intervingut prop de 15 quilos d’haixix a la Jonquera en un control a l’AP-7. La droga, 14,6 quilos, anava amagada dins una maleta a la bodega d’un autobús de línia regular que feia el trajecte Barcelona–Rennes (França).

Els fets es remunten al matí del dilluns -16 de febrer-, durant un dispositiu operatiu en una àrea de servei de la Jonquera, en el marc dels controls que es fan a la zona fronterera per combatre el tràfic de drogues. En inspeccionar l’equipatge, els agents van localitzar la substància estupefaent i van obrir una investigació per esbrinar a qui pertanyia la maleta.

Les gestions policials van permetre identificar el propietari de l’equipatge i, finalment, la Guàrdia Civil va detenir un home de 31 anys, de nacionalitat francesa, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

Notícies relacionades

El detingut ha quedat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 de la Jonquera, mentre la Guàrdia Civil manté la investigació oberta per aclarir la procedència i el destí final de la droga intervinguda.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents