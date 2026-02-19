Intervenen prop de 15 quilos d’haixix en un autobús a la Jonquera
La droga anava dins una maleta i la Guàrdia Civil va aconseguir identificar el propietari de l’equipatge
La Guàrdia Civil ha intervingut prop de 15 quilos d’haixix a la Jonquera en un control a l’AP-7. La droga, 14,6 quilos, anava amagada dins una maleta a la bodega d’un autobús de línia regular que feia el trajecte Barcelona–Rennes (França).
Els fets es remunten al matí del dilluns -16 de febrer-, durant un dispositiu operatiu en una àrea de servei de la Jonquera, en el marc dels controls que es fan a la zona fronterera per combatre el tràfic de drogues. En inspeccionar l’equipatge, els agents van localitzar la substància estupefaent i van obrir una investigació per esbrinar a qui pertanyia la maleta.
Les gestions policials van permetre identificar el propietari de l’equipatge i, finalment, la Guàrdia Civil va detenir un home de 31 anys, de nacionalitat francesa, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
El detingut ha quedat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 de la Jonquera, mentre la Guàrdia Civil manté la investigació oberta per aclarir la procedència i el destí final de la droga intervinguda.
