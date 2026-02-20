Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut un lladre que fugia en bicicleta després de robar en un restaurant d'Albanyà

Portava uns 100 euros, bosses de patates xips i refrescos, a més d’una pota de cabra, guants i una llanterna

El botí del restaurant d'Albanyà recuperat pels Mossos.

Eva Batlle

Albanyà

Els Mossos d’Esquadra van detenir la nit del 16 de febrer un home de 35 anys, amb antecedents policials, com a presumpte autor d’un robatori amb força en un restaurant d'Albanyà.

Cap a quarts de dotze de la nit va saltar l’alarma del local i diverses patrulles es van dirigir cap a la zona. Poc després de les dotze, els agents van localitzar un home amb bicicleta en un tram poc concorregut, allunyant-se del restaurant i en sentit contrari. El van considerar sospitós i el van identificar.

La motxilla amb les eines intervingudes pels Mossos a Albanyà.

En l’escorcoll de la motxilla, els Mossos hi van trobar diversos objectes que presumptament provenien del local i també eines. Entre el material intervingut hi havia nou bosses de patates xips, tres ampolles de refresc, càmeres de vigilància i uns 100 euros en bitllets. També hi duia, entre altres eines, una pota de cabra, una clau anglesa, tenalles, una llanterna i guants.

En paral·lel, una altra patrulla va comprovar l’estat del restaurant i va constatar que la porta estava forçada. A l’interior, la caixa registradora era oberta i hi faltaven diners.

Amb aquests indicis, els agents van detenir l’home per un presumpte delicte de robatori amb força.

Detingut un lladre que fugia en bicicleta després de robar en un restaurant d'Albanyà

