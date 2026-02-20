L’Ajuntament de Roses instal·la una barrera a la bocana de Santa Margarida per restringir l’accés en temporals
L’Àrea d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament de Roses ha instal·lat una barrera de protecció a la bocana de Santa Margarida amb l’objectiu d’evitar el pas de persones quan hi hagi situacions de risc derivades de temporals i fort onatge. El dispositiu es tancarà de forma preventiva sempre que sigui perillós accedir a la zona de l’espigó.
El regidor d’Infraestructures i Serveis de Roses, Lluís Espada, ha remarcat la importància d’actuar amb prudència en episodis de mala mar. Per Espada, “cal que tothom prengui consciència de la necessitat d’extremar la prudència davant les situacions de fort onatge, per això, fem una crida a la ciutadania a respectar en tot moment la senyalització i les restriccions d’accés que s’activin en casos de temporal, evitant sempre accedir a espigons i a qualsevol espai que puguin representar un perill.”
Al llarg de l’any, durant episodis de fortes pluges i temporals, el consistori prohibeix l’accés a l’espigó de Santa Margarida per prevenir accidents provocats pel mar alterat. Fins ara, aquesta restricció es feia amb tanques mòbils o cinta policial, elements que, en no ser fixes, es podien malmetre o retirar amb facilitat per accedir a l’espigó, fet que incrementava el risc per a les persones que incomplien la prohibició.
Amb la nova instal·lació, l’espai esdevé més segur gràcies a una barrera que es podrà mantenir aixecada o bé tancar-se en funció de la situació marítima de cada moment. D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà restringir el pas de vianants de manera més ràpida i efectiva quan les condicions del mar ho requereixin.
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
- «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
- L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills