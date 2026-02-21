Un alumne de l’Institut Cendrassos de Figueres competirà al campionat estatal d’FP SpainSkills en Desenvolupament Web
La competició reuneix estudiants de totes les comunitats autònomes en diferents especialitats professionals
Un alumne graduat recentment del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) de l’Institut Cendrassos de Figueres, Mateo Cerna, representarà Catalunya i el centre a l’SpainSkills, el campionat estatal de Formació Professional, que començarà aquest dilluns 23 de febrer a Madrid. La competició reuneix estudiants de totes les comunitats autònomes en diferents especialitats professionals.
Cerna competirà en l’skill 17 de Desenvolupament Web, una prova d’alta exigència tècnica que consisteix a desenvolupar una aplicació web completa i superar diverses proves especialitzades per determinar el millor programador web de l’Estat. El guanyador obtindrà el dret de participar al WorldSkills, el campionat mundial de professions, previst a Shanghài l’any 2027.
La seva participació a l’SpainSkills arriba després de proclamar-se vencedor del CatSkills, el campionat de Formació Professional de Catalunya. Precisament, l’edició del Skill 17 es va organitzar a l’Institut Cendrassos, que durant tres dies es va convertir en seu de competició i espai professional de programació, un fet que, segons el centre, evidencia l’aposta pel talent i l’excel·lència en la Formació Professional tecnològica.
Després d’aconseguir la primera posició, Mateo Cerna ha format part de la selecció catalana d’Skills, amb qui ha realitzat estades intensives de preparació tècnica i entrenament competencial. «Aquestes estades m’han permès conèixer molta gent del sector i millorar les meves habilitats tècniques i professionals», ha destacat.
Durant tot el procés, ha estat acompanyat pel seu tutor i entrenador, el professor de l’Institut Cendrassos Xavier Vallejo. «SpainSkills és un esdeveniment que dona molta visibilitat a la Formació Professional i posa en valor el talent dels estudiants», ha remarcat.
Des del centre subratllen que la participació a l’SpainSkills és una experiència d’alt valor formatiu i professional, ja que permet als competidors afrontar reptes reals del sector tecnològic en un entorn d’excel·lència.
Per a l’Institut Cendrassos, la presència d’un alumne titulat de DAW fa pocs mesos en aquesta competició estatal també suposa un reconeixement a la feina del professorat i al model de Formació Professional del centre, orientat al desenvolupament del talent i a la connexió amb el món professional.
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una empresa de reformes aboca runes en un bosc de Fornells de la Selva
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Propostes pel cap de setmana a les comarques gironines