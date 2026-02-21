Operació conjunta de Policia Nacional i Guàrdia Urbana de Figueres contra la prostitució
S'ha identificat onze persones, entre presumptes clients, treballadores i responsables de locals
La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Figueres han dut a terme una operació conjunta aquest divendres a la nit contra la prostitució al municipi. L'operatiu s'ha desenvolupat a pisos sospitosos d'encabir aquesta activitat als carrers Compositor Juncà, Rhodes i Borrassà. En total s'han inspeccionat quatre locals. S'ha identificat tres homes com a clients, vuit dones que exercien la prostitució i dues persones com a responsables dels pisos. També s'han fet tres citacions per la llei d'estrangeria i s'ha traslladat una dona a comissaria perquè declari sobre una possible explotació sexual. Finalment, en el marc de l'operació també s'ha aixecat una acta per infracció de la llei de protecció de dades per càmeres de videovigilància.
