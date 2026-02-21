Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La sorprenen amagada als lavabos d’un establiment de Llançà després d’entrar-hi a robar i la detenen

La dona, de 40 anys, es va fer una ferida a la mà en trencar el vidre i va ser acabar arrestada per la Policia Local i els Mossos

Un control de la Policia Local de Llançà, en una foto d'arxiu.

Un control de la Policia Local de Llançà, en una foto d'arxiu. / Policia Local de Llançà

Eva Batlle

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançài els Mossos d’Esquadravan detenir el 10 de febrer, a un quart de deu del matí, una dona de 40 anys, veïna d’un poble proper, acusada d’haver entrat a robar en un establiment del municipi.

La dona hauria forçat l’entrada trencant un vidre, i en el moment d’accedir al local s’hauria fet una ferida en una mà. Quan els agents van arribar i van fer la inspecció de l’establiment, la van acabar localitzant amagada a l’interior dels lavabos.

En aquell moment, els efectius policials van procedir a la seva detenció com a presumpta autora d’un robatori amb força. El cas ha quedat en mans dels Mossos d’Esquadra, que s’encarreguen de les diligències per aclarir els fets, informa la Policia Local.

La sorprenen amagada als lavabos d'un establiment de Llançà després d'entrar-hi a robar i la detenen

