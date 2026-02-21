La sorprenen amagada als lavabos d’un establiment de Llançà després d’entrar-hi a robar i la detenen
La dona, de 40 anys, es va fer una ferida a la mà en trencar el vidre i va ser acabar arrestada per la Policia Local i els Mossos
La Policia Local de Llançài els Mossos d’Esquadravan detenir el 10 de febrer, a un quart de deu del matí, una dona de 40 anys, veïna d’un poble proper, acusada d’haver entrat a robar en un establiment del municipi.
La dona hauria forçat l’entrada trencant un vidre, i en el moment d’accedir al local s’hauria fet una ferida en una mà. Quan els agents van arribar i van fer la inspecció de l’establiment, la van acabar localitzant amagada a l’interior dels lavabos.
En aquell moment, els efectius policials van procedir a la seva detenció com a presumpta autora d’un robatori amb força. El cas ha quedat en mans dels Mossos d’Esquadra, que s’encarreguen de les diligències per aclarir els fets, informa la Policia Local.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una empresa de reformes aboca runes en un bosc de Fornells de la Selva
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Propostes pel cap de setmana a les comarques gironines