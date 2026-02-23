Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
L'home es va negar al segon test d'alcoholèmia i acaba investigat per un delicte contra la seguretat viària
Un accident de trànsit amb una sortida de via a Castelló d’Empúries ha acabat amb el conductor, de 78 anys, investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària. El sinistre va passar cap a dos quarts de cinc de la tarda de dissabte al Camí Vell de Roses, quan el vehicle va sortir de la via i va caure en un rec.
Els serveis d’emergència van haver d’extreure el conductor del vehicle que havia caigut al rec i, tot i que no presentava lesions greus, el van traslladar a l’Hospital de Figueres per protocol. Els agents de la Policia Local de Castelló d'Empúries van veure que presentava signes evidents d'anar begut. En una primera prova d’alcoholèmia, l’home va donar 1,74 mg/litre d'aire expirat, una taxa gairebé set vegades superior al límit general permès (0,25 mg/l). Posteriorment, però, es va negar a efectuar la segona prova com li van demanar els agents, fet pel qual serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, segons el cos de seguretat.
En l'actuació també hi van intervenir els Mossos d’Esquadra, Bombers i el SEM.
