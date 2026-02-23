Convoquen a Figueres una trobada de 'therians'
L'acte, impulsat pel compte de TikTok "Therians Figueres", tindrà lloc aquest divendres a partir de les 17 hores
Un compte de TikTok anomenat Therians Figueres (@therians_fgr) ha convocat per aquest divendres una trobada de 'therians', persones que afirmen identificar-se amb un animal no humà i que, en alguns casos, ho expressen amb estètica, accessoris o conductes associades.
Segons la convocatòria, la trobada tindrà lloc a la Rambla i començarà a les 17 hores s’allargarà aproximadament fins a les 19 hores. Els organitzadors la presenten com un espai per xerrar, conèixer gent i fer fotografies. "Obert a tots els Therians i curiosos", expliquen. També es destaca la voluntat que l'acte es desenvolupi en un ambient de respecte i bon clima entre els assistents.
Què són els 'therian'
El terme 'therian' deriva de 'therianthropy', que combina arrels gregues vinculades a "bèstia" i "home". Es va començar a utilitzar en taxonomia i mitologia per referir-se a la metamorfosi d’home en animal, i es va popularitzar a finals dels anys noranta amb l’aparició de comunitats digitals. Els 'therians' no plantegen una transformació física, però sí que descriuen comportaments i instints relacionats amb el seu "teriotip" o animal espiritual.
En molts vídeos se’ls veu amb màscares, cues, orelles o altres peces d’indumentària. Alguns practiquen quadrobics (desplaçar-se amb quatre extremitats) o expliquen "shifts", és a dir, experiències internes, somnis o estats emocionals que perceben com més alineats amb el seu prototip animal. Tot i que sovint es viu com una experiència privada, també s’organitzen en fòrums i trobades informals.
