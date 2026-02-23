Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La colla els Festucs, Rei del Carnaval, i comparsa guanyadora, a Castelló d'Empúries

Les colles Anem de Cu, Chipirón i Els Amics de la Yoli obtenen premi en la categoria de carrosses

Una de les colles participants al Carnaval de Castelló d'Empúries.

Una de les colles participants al Carnaval de Castelló d'Empúries. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

El Carnaval de Castelló d'Empúries i Empuriabrava ha tancat aquest cap de setmana tres dies d'actes i rues en les quals han participat vint-i-dues carrosses i prop de dues mil persones.

La festa es va tancar amb el tradicional lliurament de premis, que ha reconegut l’esforç i la dedicació de les colles.

El títol de Rei del Carnaval 2026 ha estat per a la colla Els Festucs, que també s’ha situat entre les comparses guanyadores.

En la categoria de carrosses, els premis han estat per a les colles Anem de Cul, Chipirón i Els Amics de la Yoli.

el que fa a la categoria Comparses, han resultat guanyadores Els Festucs, Tela Marinera i La Colla que Puja. En la categoria de Disfressa, el jurat ha distingit Del 6 al 9, Quatre Arreplegats i Increïbles.

A més, la distinció especial Flor i Nata ha recaigut en la colla 4 Arreplegats, com a reconeixement destacat en la seva participació.

