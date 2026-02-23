L'Escala afronta l'emergència de lloguer assequible amb 25 actuacions fins al 2029
Una borsa d'habitatge, incentius per a posar al mercat habitatges buits, o promocions de pisos són algunes de les actuacions plantejades en un pla
L’Ajuntament de l’Escala fixa 25 actuacions fins al 2029 per aconseguir mobilitzar el parc d'habitatge existent i promoure nous habitatges per ampliar l'oferta de lloguer assequible i estable. Són línies bàsiques del Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge (PAMH), un instrument que s'ha presentat. La regidora d’Habitatge, Clàudia de Cruz, ha remarcat que “el problema que té l’Escala no és de manca d’habitatge, sinó que manca disposar d’habitatge de lloguer assequible i estable”.
El document neix en un context d’alta tensió residencial al municipi, marcat per la manca d’habitatge assequible, la pràctica inexistència del lloguer estable, l’increment dels habitatges d’ús turístic i les dificultats de la població resident —especialment la jove— per accedir a un habitatge.
El PAMH s’ha redactat amb el suport d’un equip especialitzat de la Diputació de Girona i es presenta com un document operatiu i dinàmic, que combina anàlisi, participació ciutadana i un pla d’actuacions concretes. L’Ajuntament preveu revisar-lo anualment per adaptar-lo a l’evolució del municipi.
La regidora ha assenyalat que els darrers anys ja s’ha avançat en diverses mesures, com ara modificacions de planejament per afavorir la creació de nous habitatges o el reforç del servei, amb la figura del tècnic d’habitatge ja a jornada completa.
Incentius per mobilitzar habitatges buits
Entre les actuacions previstes, el programa inclou incentius per mobilitzar els habitatges buits perquè es destinin a lloguer assequible i estable. Això es tradueix en subvencions per a la rehabilitació, garanties de lloguer i l’ampliació de bonificacions que fins ara estaven orientades sobretot a l’habitatge d’emergència, i que també s’obriran als casos de lloguer assequible. L’Ajuntament preveu que aquestes línies de subvencions es puguin obrir aquesta mateixa primavera.
Borsa d'habitatge
En paral·lel, s’està treballant en la creació d’una borsa municipal d’habitatge, així com en la redacció del reglament i les bases d’adjudicació que n’han de regular el funcionament.
Pel que fa a la generació de nova oferta, una de les principals línies de treball és la promoció pública per part de la Generalitat als terrenys de l’Incasòl a la Closa del Llop: tres blocs que sumarien uns 85 pisos. L’alcalde, Josep Bofill, ha indicat que “la Generalitat s’ha compromès a tenir un equip redactor a finals d’any” i que el projecte preveu una oferta mixta, tant de lloguer com de compra de protecció oficial.
L’Ajuntament també treballa en una altra promoció en uns terrenys municipals situats al carrer Lleida. I, en els propers mesos, està previst començar a utilitzar el pis municipal a la zona del port, actualment en fase final de rehabilitació, que ha de servir per posar en marxa la borsa municipal i aquesta via d’accés a l’habitatge a través del lloguer assequible.
El PAMH inclou, igualment, actuacions vinculades a la regulació dels habitatges d’ús turístic, la gestió de pisos per a situacions d’emergència habitacional, subvencions per rehabilitar habitatges de gent gran, i accions de difusió i sensibilització.
