El Pressupost Participatiu de Castelló tria millorar l’entrada d’Empuriabrava
Dues propostes més que es tiraran endavant són acabar l’espai polivalent de la plaça de les Palmeres i arranjar obertures de l’Escola Ruiz Amado
La votació final del Pressupost Participatiu de Castelló d'Empúries ha escollit com a projectes guanyadors la finalització de l’espai polivalent de la plaça de les Palmeres, amb el tancament dels laterals, i la millora de l’entrada d’Empuriabrava amb nova senyalització per captar l’atenció dels visitants.
Després de tancar-se el període de votació el 10 de febrer, les dues propostes més votades han estat ‘Acabar l’espai polivalent de la plaça de les Palmeres’, que ha obtingut 150 vots i té un cost de 150.000 euros, i ‘Millorar l’entrada d’Empuriabrava’, amb 149 vots i un pressupost de 50.000 euros.
Com que aquestes dues actuacions no esgoten els 250.000 euros previstos per a aquesta edició, l’Ajuntament podrà destinar els 50.000 euros restants a la tercera proposta més votada: ‘Arranjar portes, finestres i altres obertures de l’Escola Ruiz Amado’, que ha sumat 144 vots. En aquest cas, però, s’executarà només una part del projecte, ja que el cost inicial estimat és de 150.000 euros.
L’alcaldessa i regidora de Participació Ciutadana, Anna Massot, ha destacat que “ha estat una edició molt participada, tant en els tallers presencials com en aquesta votació final” i ha remarcat que el Pressupost Participatiu “ajuda a connectar l’ajuntament amb els veïns i veïnes i a compartir les decisions per millorar el municipi”. Sobre els projectes guanyadors, ha afegit que “són actuacions molt benvingudes” i que el consistori ja començarà a treballar “per fer-les realitat”.
En total, 852 veïns i veïnes majors de 16 anys i empadronats al municipi han exercit el dret a vot entre el 26 de gener i el 10 de febrer, escollint fins a tres projectes entre les 20 propostes finalistes. Les votacions s’han fet a través del web tutriescastello.cat i també en punts de votació telemàtica habilitats al municipi.
La participació s’ha situat en el 7,34%, per sobre de l’edició anterior, quan va ser del 5,78%. En total, s’han emès 2.282 vots, ja que cada persona podia votar fins a tres propostes.
