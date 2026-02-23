Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S'incendien les rodes d'un camió que transportava vehicles a Vilamalla

El foc no ha afectat la mercaderia

Els bombers apagant l'incendi del remolc d'un camió a Vilamalla.

Els bombers apagant l'incendi del remolc d'un camió a Vilamalla. / Bombers de la Generalitat

Redacció

Redacció

Vilamalla

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat aquest dilluns, 23 de febrer, a Vilamalla per apagar un incendi a les rodes posteriors d'un remolc que transportava vehicles. El foc s'ha produit a l'avinguda Generalitat, al polígon Empordà Internacional. El 112 ha rebut l'avis cap a dos quarts de deu del matí.

L'incendi no ha afectat a la mercaderia que transportava el camió i no consten ferits, segons Bombers.

