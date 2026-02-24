Trobada institucional
Ajuntament i Estat tornen a posar sobre la taula la municipalització de l'avinguda Dalí de Figueres
El delegat del Govern a Catalunya confirma l'avenç dels projectes ferroviaris i del desdoblament amb variants de l'N-II
Carlos Prieto desvincula la crisi de manteniment de la xarxa ferroviària catalana de les inversions tancades a Figueres-Vilafant
Santi Coll
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, han compartit, aquest dimarts, una trobada "en bona sintonia" per abordar els temes relacionats amb les importants inversions econòmiques que l'Estat té previst fer a l'àrea urbana aquests pròxims anys, relacionades amb les infraestructures ferroviàries, el desdoblament del cinturó de ronda de l'N-II i l'enllaç Figueres centre de l'AP-7. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament de Figueres i ha servit per a confirmar, segons Carlos Prieto, que totes les inversions estan "en marxa" i compleixen els terminis administratius previstos.
La reunió, a la qual també hi han assistit el sotdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, i la primera tinent d'alcalde, Carme Martínez, també ha servit per a tornar a posar damunt la taula la municipalització del tram urbà de l'N-IIa, l'antiga carretera General que travessa la ciutat i que ara porta el nom de Salvador Dalí.
Una carpeta oberta
Aquest vial, que enllaça Hostalets de Llers fins al Pont del Príncep, fa anys que té una carpeta oberta. Masquef i Prieto n'han parlat obertament, ja que l'Ajuntament demana des de fa temps que la conversió en via urbana es doni un cop l'Estat l'hagi deixat en bones condicions. La inversió prevista és d'uns nou milions d'euros, però l'acord de cessió continua pendent. Els representants municipals han aprofitat la visita del delegat del Govern per a insistir en la necessitat de comptar amb l'ajut econòmic de l'Estat per a la rehabilitació del Casino Menestral i l'impuls que necessita el Castell de Sant Ferran.
Una trobada cordial
L'alcalde Masquef ha destacat que "el clima de la trobada ha estat molt cordial", posant èmfasi en el fet que "tots els temes tractats són importants per al futur de Figueres i la seva àrea urbana". "Ells saben que l'Ajuntament de Figueres ha fet un gran esforç de consens amb el Ministeri de Transports, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafant per poder fer realitat el projecte de la futura estació intermodal. I també, evidentment, hem parlat de les variants de l'N-II a Pont de Molins i Vilamalla. La licitació ja està acabada i s'estan avaluant les ofertes. Per tant, esperem que, en el mínim temps possible, es pugui fer l'adjudicació". El delegat del Govern s'ha expressat en els mateixos termes, esperant que les obres del desdoblament del cinturó de ronda puguin començar a finals d'aquest 2026. Carlos Prieto ha coincidit amb Jordi Masquef a l'hora de considerar que "amb l'Ajuntament de Figueres hi ha una connexió total" en aquests temes i ha descartat que les actuals problemàtiques de manteniment de les infraestructures ferroviàries a Catalunya alterin les inversions en el projecte de l'estació i la variant intermodal de Figueres-Vilafant. Aquesta situació "no afectarà els projectes ja iniciats", ha dit taxativament.
Després de la reunió i d'haver signat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament, Carlos Prieto ha visitat el Museu de l'Empordà, recentment remodelat amb aportació de l'estat de 740.000 euros provinents dels Fons Next Generation.
