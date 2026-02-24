La Generalitat vol millorar el corredor mediterrani duplicant vies a l'Alt Empordà
El govern català veu una "oportunitat" d'aconseguir fons europeus per invertir en infraestructures ferroviàries
El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha defensat la necessitat de duplicar les vies ferroviàries entre Figueres i Portbou i el tram de la Jonquera per reforçar el corredor mediterrani i garantir la continuïtat amb França. Nadal ha participat en una reunió transfronterera amb tres regions franceses implicades en el projecte i ha assegurat que volen presentar una proposta coordinada a la Unió Europea per donar "una empenta definitiva" a un projecte estratègic. En aquest sentit, ha remarcat que la duplicació del tram Figueres-Portbou no només incrementaria la capacitat, sinó que també reforçaria la fiabilitat del sistema transfronterer, en cas d'incidències al pas actual pel Pertús.
El secretari de Mobilitat i Infraestructures ha participat aquest dimarts en una reunió de treball dedica al corredor mediterrani que s'ha fet a Perpinyà i que ha comptat amb representants de tres regions que, juntament amb Catalunya, volen unir esforços per donar una "empenta definitiva" al projecte, anant de la mà per buscar finançament europeu per executar les obres necessàries.
La finalitat, segons Nadal, és tenir una "visió europea i evitar les visions nacionals que s'acabin a les fronteres", donant continuïtat al corredor cap a França i fins a Itàlia. "Espanya també ha de tenir aquesta visió més enllà", ha dit. Amb relació a la millora de connexions al seu pas per Catalunya, Nadal aposta per duplicar la via que va de Figueres a Portbou i a la Jonquera. "Hi ha aquest tram Figueres-Portbou on no hi ha ample europeu i l'hem d'aconseguir", ha subratllat el secretari que també defensa la duplicació de vies al tram de la variant de Barcelona.
Nadal veu una "oportunitat" amb la proposta de la Unió Europea per invertir recursos en infraestructures ferroviàries de doble ús militar i civil i sosté que el tram Figueres-Portbou "pot servir molt bé a aquest doble ús".
Durant la reunió a Perpinyà, Manel Nadal ha exposat que han abordat la necessitat de dissenyar les infraestructures pensant en la "resiliència climàtica" i ha exposat que, en el cas de França, la línia ferroviària també sofreix "embats" quan hi ha temporal de mar: "Per tant, s'han de duplicar les vies per assegurar que, si en falla una, en tenim una altra".
El secretari creu que el treball conjunt de les quatre regions com a "socis i no com a competidors" en el projecte del corredor mediterrani ajudarà a aconseguir el finançament europeu necessari per materialitzar la proposta.