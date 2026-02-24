Seguretat ciutadana
La Guàrdia Urbana de Figueres preveu instal·lar-se a tocar la plaça de l'Estació
El Govern municipal de Jordi Masquef i la Fundació Sant Vicenç de Paül negocien la ubicació de la nova seu policial a l'edifici del carrer Pompeu Fabra
Santi Coll
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va anunciar durant la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana, dijous passat, tal com va avançar l’Empordà, del mateix grup editorial de Diari de Girona, mesos enrere, que en el transcurs del primer semestre d'aquest 2026 l’Ajuntament obrirà una oficina antiocupacions il·legals d’habitatges i una subseu de la policia local en un indret cèntric de la ciutat, sense donar més detalls del lloc escollit. L’acte va tenir lloc al Teatre el Jardí amb la presència de representants institucionals i dels diferents cossos policials i d’emergències.
Negociació oberta
Segons han confirmat fonts municipals, l’Ajuntament té previst instal·lar la nova subseu policial a tocar la plaça de l’Estació. Des de fa setmanes, manté obert contacte amb la Fundació Sant Vicenç de Paül per a utilitzar part de les instal·lacions que van quedar en desús, inicialment, amb el trasllat del menjador social del carrer Pompeu Fabra. "Les negociacions estan molt avançades", segons han explicat les mateixes fonts. La ubicació d’una oficina de la Guàrdia Urbana en aquesta zona de la ciutat, conflictiva per les situacions que es donen al voltant de les estacions de tren i d’autobusos, ha estat reclamada des de fa temps pels veïns de la zona i l’Associació del barri de l’Estació.
La Guàrdia Urbana de Figueres té la seva comissaria central a l'avinguda Salvador Dalí, la qual ha estat recentment remodelada, però en un futur aspira a traslladar-se a un indret més ampli i estratègic de la ciutat. El trasllat provisional a l'edifici del Centre Ferran Sunyer i Balaguer va permetre comprovar als comandaments policials i als responsables de la seguretat ciutadana que aquest emplaçament permetia donar una bona cobertura a les necessitats del servei, per la qual cosa no s'ha de descartar que estigui en el punt de mira de futurs projectes municipals, tal com va avançar el cap de la Guàrdia Urbana, Lluís Lupiáñez, en una entrevista a l'EMPORDÀ.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes
- L’església de Cadaqués ja no és blanca