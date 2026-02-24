El mercat de la fruita i la verdura de Figueres s’amplia amb cinc noves parades per reforçar la qualitat i el producte local
Podran disposar d’un espai d’entre 6 i 12 metres lineals, amb un import anual que oscil·la entre 894 i 1.788 euros
L’Ajuntament de Figueres ha obert una convocatòria per adjudicar cinc noves parades al mercat de la fruita i la verdura amb l’objectiu de preservar la qualitat de l’oferta i donar suport als productors locals. La selecció prioritzarà productors de proximitat, productes de temporada i ecològics, especialment aquells que no tinguin presència actual al mercat.
Els productors interessats poden presentar la seva sol·licitud fins al 9 de març. El mercat, que compta actualment amb 50 parades, se celebra cada dimarts, dijous i dissabte a la plaça Catalunya i a la plaça del Gra.
Les noves parades podran disposar d’un espai d’entre 6 i 12 metres lineals, amb un import anual que oscil·la entre 894 i 1.788 euros, segons la mida. Les autoritzacions que s’adjudiquin tindran una durada de 15 anys.
Les bases del concurs estableixen diversos criteris de puntuació, amb especial pes per:
- disposar de productes que actualment no es trobin al mercat,
- oferir producte de temporada i ecològic,
- acreditar la procedència local i comarcal (Figueres, poblacions limítrofes i Alt Empordà),
- aplicar mesures de sostenibilitat amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient,
- i incorporar serveis com el lliurament a domicili, entre d’altres.
La documentació, els criteris d’adjudicació i el formulari de sol·licitud es poden consultar al web municipal, dins l’apartat de Tràmits i Convocatòries.
Un mercat amb arrels històriques
El mercat de la plaça del Gra és un espai emblemàtic de la ciutat: s’hi fa mercat des de 1886, any en què es va inaugurar la coberta que encara es conserva. Des de 1973, el mercat de fruites i verdures se celebra conjuntament entre la plaça del Gra i la plaça Catalunya, convertint-se en un punt de trobada entre agricultors, productors, marxants i veïnat.
A banda dels productes de l’horta empordanesa, el mercat també ofereix altres aliments com embotits, formatges, mel, fruits secs i olis d’oliva, i manté una tradició que s’ha consolidat com a part del pol comercial i turístic de Figueres.
Si vols, també te la puc adaptar en format nota de premsa breu (5-8 línies) o en format notícia per xarxes (Instagram/Facebook) amb titulars curts.
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes