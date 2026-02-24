Punxen la llum en dues cases de Figueres per alimentar una plantació de marihuana i electrodomèstics
En un dels domicilis els Mossos requisen 289 plantes de droga i detenen una dona; a l’altre, el consum es multiplicava per set
Els Mossos d’Esquadra han detectat dues connexions elèctriques fraudulentes en dos habitatges del barri de Sant Joan de Figueres en el marc d’una investigació. En un dels domicilis, els agents van desmantellar una plantació de marihuana amb 289 plantes i van detenir la responsable. En l’altre, la instal·lació irregular estava associada a un consum que multiplicava per set el que és habitual en un habitatge.
La primera intervenció es va fer el 19 de febrer, quan la Unitat d’Investigació dels Mossos a Figueres va entrar en una casa on van localitzar la plantació, així com els estris i el material necessari per al cultiu. La marihuana intervinguda tindria un valor aproximat de 27.232 euros al mercat il·lícit. Els agents van arrestar una dona de 34 anys, sense antecedents, com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i defraudació de fluid elèctric, ja que l’immoble presentava una connexió directa a la xarxa sense passar pel comptador.
En paral·lel, els Mossos també van actuar en un segon habitatge, on es va desconnectar una altra connexió fraudulenta. Segons la policia, en aquest cas el sistema alimentava diversos electrodomèstics —com forns, neveres, congeladors i aparells de climatització— i disparava el consum fins a set vegades el registre mitjà habitual. Els responsables van quedar denunciats, informa la policia.
