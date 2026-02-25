Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi de xemeneia en una casa de Vilanant deixa un ferit

Els Bombers han hagut de ventilar tota la casa que ha quedat plena de fum

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Eva Batlle

Vilanant

Un incendi a la xemeneia d’una casa de Vilanant ha deixat com a mínim una persona ferida aquest dimecres al migdia.

El succés ha passat cap a dos quarts de dotze, al carrer de Figueres, en un habitatge de tres plantes. Els Bombers hi han mobilitzat tres dotacions, que han treballat aproximadament una hora en el servei.

Quan han arribat, s’han trobat dues persones a l’interior de la casa. Una d’elles ha hagut de ser atesa per mareig per una possible intoxicació per inhalació de fum i el SEM l’ha evacuat en ambulància a l’Hospital de Figueres.

Els efectius han apagat el foc, que ha afectat la xemeneia, i posteriorment han ventilat l’habitatge després de revisar totes les estances per confirmar que no hi hagués més afectacions.

