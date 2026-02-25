Jesús Ramió serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Boadella i les Escaules
Situa com a eix central del seu projecte la igualtat entre Boadella i les Escaules,
Jesús Ramió Soldevila serà el candidat del PSC a l’alcaldia de Boadella i les Escaules a les proper eleccions municipals de 2027. La formació assegura que la candidatura vol impulsar “un projecte integrador i de futur” per al conjunt del municipi, amb l’objectiu de reforçar la cohesió entre els dos nuclis. És regidor a l'Ajuntament, a l'oposició, des del 2023.
Ramió viu a Boadella i les Escaules des del 2003 amb la seva dona i la seva filla, tot i que la seva vinculació amb el municipi es remunta al 1983, quan hi va començar a establir llaços personals i familiars.
“Fa anys que estimo aquest poble i que hi he fet la meva vida. Ara em sento preparat per fer un pas endavant i ser l’alcalde de tots els boadallencs i escaulencs, escoltant tothom i treballant per igual pels dos nuclis”, va explicar el candidat durant la presentació que va fer el partit aquesta setmana.
Igualtat de serveis i inversions entre els dos nuclis
El PSC situa com a eix central del seu projecte la igualtat entre Boadella i les Escaules, amb el compromís d’assegurar “les mateixes oportunitats, serveis i inversions” als dos pobles. Ramió defensa que el municipi ha d’avançar amb una mirada conjunta i cohesionada, evitant desequilibris.
Entre les línies prioritàries que el candidat posa sobre la taula hi ha l’impuls de projectes vinculats a l’agricultura per reforçar el sector primari i el desenvolupament local; el suport a l’educació i a iniciatives formatives orientades als més joves; i la dinamització de la vida cultural del municipi per enfortir la identitat i la convivència. També remarca la voluntat de “treballar des de la proximitat” i mantenir un diàleg constant amb entitats i veïnat.
Ramió assegura que afronta el repte “amb il·lusió i responsabilitat” i que l’experiència a l’oposició li ha servit per identificar què funciona i què cal millorar. “Crec que el municipi necessita un nou impuls, més unitat i més projecte compartit. Vull un Ajuntament obert, proper i que treballi pensant en tothom”, ha remarcat.
Amb aquesta candidatura, els socialistes volen presentar-se com una alternativa “sòlida i constructiva” per obrir una nova etapa al municipi, basada —segons el PSC— en la igualtat, el respecte i el progrés compartit.
