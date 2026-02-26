Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
La víctima, de 42 anys, travessava el carrer quan el vehicle l'ha envestit
ACN
Una dona de 42 anys, docent de l’institut escola Bruel d’Empuriabrava, ha mort aquest dijous al matí a Castelló d’Empúries després de ser atropellada per un autobús de línia regular del municipi.
L’accident ha tingut lloc cap a les nou del matí al sector Pla de Roses d’Empuriabrava, en concret al carrer Pla de Roses, a prop del centre educatiu i davant d'una botiga de venda de vins i licors.
Segons les primeres informacions, la víctima travessava la via quan el vehicle l’ha envestit per causes que encara s’estan investigant. La Policia Local de Castelló d’Empúries s’ha fet càrrec de les diligències i ha detingut el conductor de l’autocar, tot i que, de moment, no han transcendit més detalls.
El succés ha mobilitzat els Bombers i el SEM a lloc. Els sanitaris, que ha mobilitzat tres unitats -una d'elles medicalitzada- malgrat els intents no han pogut fer res per salvar a la vida malgrat les maniobres de reanimació a la docent i els serveis mèdics han certificat la defunció de la víctima a dos quarts de deu del matí.
Posteriorment, també s’ha traslladat al lloc una dotació del SEM de suport psicològic per atendre les persones afectades per l’impacte emocional dels fets.
En aquests moments, la Policia Local es troba instruint les diligències corresponents per tal d’esclarir les circumstàncies exactes de l’accident, en coordinació amb l’autoritat judicial. Així mateix, l’Ajuntament ha habilitat l’auditori de l’edifici de serveis municipals per facilitar l’assistència psicològica a familiars, amistats i persones que han presenciat els fets, informa el cos de seguretat.
Segon accident mortal urbà
Aquest és el segon accident mortal en via urbana a les comarques gironines aquesta setmana. El primer va tenir lloc dimarts a Camós, qquan un motorista de 17 anys va perdre la vida després d’estavellar-se contra un fanal mentre circulava amb un ciclomotor per la carretera de Camós.
