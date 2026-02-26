Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
sensellar GironaAntonio TejeroCarmen Thyssenviolació ValènciaCUP Ripoll23F GironaMercadonacoipús
instagramlinkedin

Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer

La víctima, de 42 anys, travessava el carrer quan el vehicle l'ha envestit

Vídeo | Mor una mestra atropellada per un autobús a Empuriabrava

Vídeo | Mor una mestra atropellada per un autobús a Empuriabrava

Redacció

Eva Batlle

ACN

Empuriabrava

Una dona de 42 anys, docent de l’institut escola Bruel d’Empuriabrava, ha mort aquest dijous al matí a Castelló d’Empúries després de ser atropellada per un autobús de línia regular del municipi.

L’accident ha tingut lloc cap a les nou del matí al sector Pla de Roses d’Empuriabrava, en concret al carrer Pla de Roses, a prop del centre educatiu i davant d'una botiga de venda de vins i licors.

Segons les primeres informacions, la víctima travessava la via quan el vehicle l’ha envestit per causes que encara s’estan investigant. La Policia Local de Castelló d’Empúries s’ha fet càrrec de les diligències i ha detingut el conductor de l’autocar, tot i que, de moment, no han transcendit més detalls.

Les fotos de l'accident d'Empuriabrava on ha mort una mestra

Les fotos de l'accident d'Empuriabrava on ha mort una mestra

Veure Galeria

Les fotos de l'accident d'Empuriabrava on ha mort una mestra / ACN

El succés ha mobilitzat els Bombers i el SEM a lloc. Els sanitaris, que ha mobilitzat tres unitats -una d'elles medicalitzada- malgrat els intents no han pogut fer res per salvar a la vida malgrat les maniobres de reanimació a la docent i els serveis mèdics han certificat la defunció de la víctima a dos quarts de deu del matí.

Posteriorment, també s’ha traslladat al lloc una dotació del SEM de suport psicològic per atendre les persones afectades per l’impacte emocional dels fets.

En aquests moments, la Policia Local es troba instruint les diligències corresponents per tal d’esclarir les circumstàncies exactes de l’accident, en coordinació amb l’autoritat judicial. Així mateix, l’Ajuntament ha habilitat l’auditori de l’edifici de serveis municipals per facilitar l’assistència psicològica a familiars, amistats i persones que han presenciat els fets, informa el cos de seguretat.

Notícies relacionades

Segon accident mortal urbà

Aquest és el segon accident mortal en via urbana a les comarques gironines aquesta setmana. El primer va tenir lloc dimarts a Camós, qquan un motorista de 17 anys va perdre la vida després d’estavellar-se contra un fanal mentre circulava amb un ciclomotor per la carretera de Camós.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

Diari de Girona

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
  2. La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
  3. Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
  4. Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
  5. Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
  6. Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic
  7. La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
  8. Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or

Mifas i la Fundació TRESC s'alien per impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat

Mifas i la Fundació TRESC s'alien per impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat

Vídeo | Mor una mestra atropellada per un autobús a Empuriabrava

Eleccions agràries 2026: què es vota, qui s’hi presenta i com s’organitza la jornada

Eleccions agràries 2026: què es vota, qui s’hi presenta i com s’organitza la jornada

Comencen els treballs de millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru de Girona

Comencen els treballs de millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru de Girona

La creatina surt del gimnàs i esdevé el suplement antiedat de moda

La creatina surt del gimnàs i esdevé el suplement antiedat de moda

Escoles gironines amb un elevat índex d'alumnat nouvingut lamenten que "a la jornada de portes obertes només ha vingut una família autòctona"

Escoles gironines amb un elevat índex d'alumnat nouvingut lamenten que "a la jornada de portes obertes només ha vingut una família autòctona"

Tens algun d’aquests símptomes mentre condueixes? Compte: pot ser molt perillós

Tens algun d’aquests símptomes mentre condueixes? Compte: pot ser molt perillós

Milloren les instal·lacions de la Caseta de la Devesa de Girona

Milloren les instal·lacions de la Caseta de la Devesa de Girona
Tracking Pixel Contents