La potabilitzadora de l’Escala tractarà 14 milions de litres d’aigua diaris per garantir l’abastament
La nova estació, ubicada a Mas Martí, tractarà l’aigua per eliminar-ne el ferro i el manganès abans de distribuir-la als dipòsits municipals
L’Escala afronta la recta final de la nova potabilitzadora (ETAP), una instal·lació que tracta l’aigua perquè sigui potable. La planta tindrà una capacitat de 14.000 m3/dia, i el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona preveu assumir la gestió de l’abastament en alta a principis d’abril.
Aquest dijous, el president de la Diputació de Girona i del Consorci, Miquel Noguer, i l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, han visitat les obres. Segons el Consorci, el projecte es troba en una fase “molt avançada” d’execució.
La planta s’està construint en una parcel·la de 5.851 m² a Mas Martí, a l’est del nucli urbà, i ha de servir per garantir l’abastament i la qualitat de l’aigua al municipi.
Fins ara, l’Escala s’ha abastit amb quatre pous actius i un cinquè de reserva, i l’aigua es fa arribar als dipòsits municipals del Pedró i del Puig Sec, a Montgó. Amb l’entrada en servei de l’ETAP, l’aigua es tractarà per eliminar-ne el ferro i el manganès abans d’impulsar-la als dipòsits.
Què vol dir “14.000 m3/dia”
La xifra fa referència a la capacitat diària de tractament i impulsió de la instal·lació: 14.000 metres cúbics al dia, és a dir, 14 milions de litres cada jornada. El Consorci situa aquesta magnitud en relació amb el consum del municipi: un consum mitjà de 6.300 m3/dia i pics d’estiu que arriben a prop dels 11.400 m3/dia.
En paral·lel, el Consorci també preveu adquirir la titularitat d’ús dels pous i dels terrenys quan assumeixi la gestió a principis d’abril. Les obres tenen un pressupost de més de 7 milions d’euros, finançats majoritàriament pel Consorci, amb aportació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a través d’una línia d’ajuts per a inversions en actuacions d’abastament en alta.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic