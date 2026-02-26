SOS Costa Brava presenta al·legacions contra el POUM de Cadaqués i avisa que permetria un augment de 2.200 habitants
L'entitat ecologista ho veu "desproporcionat" i considera que es tracta d'una "repetició del vell urbanisme depredador"
SOS Costa Brava ha presentat al·legacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cadaqués. Ho fa perquè considera que es tracta d'una "repetició del vell urbanisme depredador" i adverteix que, en cas de tirar endavant, podria comportar un creixement "desproporcionat" de més de 2.200 habitants al municipi. En aquest sentit, l'entitat assenyala que el nou planejament municipal preveu urbanitzar un total de 54 hectàrees de sòl amb un potencial de construcció fins a 755 habitatges nous. Una xifra que, diuen, podria arribar al miler si s'hi afegeixen les parcel·les que ja estan urbanitzades. A més, SOS Costa Brava veu que la implantació del POUM provocarà un impacte paisatgístic "irreversible" per Cadaqués.
En un comunicat conjunt amb Amics de la Natura Cadaqués i la Iaeden-Salvem l'Empordà, expliquen que el planejament inclou com a urbanitzables sectors amb fort pendent i risc d'inundació, un fet que, asseguren, contravé la mateixa normativa urbanística. Entre aquests sectors s'inclouen Sa Guarda, S'Oliguera, Sa Tarongeta, Turó d'Es Calders i la Platja Confitera, tots ells situats en zones que qualifiquen de vulnerables i de gran valor paisatgístic. A més, per a les entitats, el POUM preveu que alguns terrenys reconeguts pel mateix document com a inundables són edificables, un fet que "suposa una greu irregularitat".
A l'escrit denuncien que el nou planejament de Cadaqués manté bona part del sector urbanitzable amb un potencial de 65 habitatges i que, a més, vuit hectàrees seran urbanitzades. Això, argumenta SOS Costa Brava, amplia fins i tot el nombre d'habitatges previst a l'Avanç, 55, i preveu la implantació de 7.448m2 de nou sostre residencial.
Per les associacions ecologistes les previsions del consistori "són excessives, vulneren la prohibició d'urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20% i representa "una repetició del vell urbanisme depredador, que en lloc de reparar errors del passat, insisteix a ampliar els límits d'un territori esgotat".
Per tot plegat, les entitats han presentat al·legacions al nou POUM amb la voluntat que es denegui la seva aprovació provisional, revisar-ne les determinacions per reduir els creixements i estudiar alternatives més sostenibles. També demanen incorporar les propostes, suggeriments i al·legacions presentades el 2022 i tenir-les en compte en el nou document, a més d'eliminar o reduir els sectors urbanitzables més vulnerables, com Sa Guarda, S'Oliguera 1 o el Turó d'Es Calders.
Finalment, també plantegen que s'exclogui de la urbanització totes les zones amb risc d'inundació, pendents superiors al 20% o risc geològic i que es preservin els horts, olivets i elements de pedra seca, així com garantir el pas públic del camí de ronda i la no urbanització de la primera línia de costa.
Amb aquestes al·legacions, les entitats busquen "posar fi a un model urbanístic especulatiu i insostenible per obrir pas a una nova manera d'entendre el territori amb una planificació respectuosa amb els límits naturals, que garanteixi la preservació del paisatge i els ecosistemes i ha de mantenir viva la identitat de Cadaqués".
