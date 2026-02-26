Medi ambient
La Taula de Voluntariat Ambiental de l’Empordà genera noves aliances entre entitats
Té com a objectiu impulsar un model de col·laboració i suport mutu entre l’equip gestor dels espais naturals protegits i les entitats que duen a terme accions de voluntariat en el territori
La Taula de Voluntariat Ambiental de l’Empordà ha celebrat, aquesta setmana, la primera reunió de l'any 2026. La reunió es va celebrar a la seu del Parc Natural del Cap de Creus, a l’edifici CAT de Vilajuïga, i forma part d’un calendari de trobades itinerants que van rotant entre les seus dels parcs naturals i les de les entitats membres de la Taula.
L'objectiu d'aquest espai de treball és impulsar un model de col·laboració i suport mutu entre l’equip gestor dels espais naturals protegits i les entitats que duen a terme accions de voluntariat dins l’àmbit dels ENPE (Espais Naturals de Protecció Especial).
Una vintena d'entitats
La trobada, que va comptar amb la participació d’una vintena d’entitats ambientals del territori, es va desenvolupar en un ambient molt participatiu i productiu. Durant la sessió es van compartir experiències i es van analitzar les principals necessitats de les entitats que promouen el voluntariat ambiental, així com les vies a través de les quals els parcs naturals poden donar-hi resposta i reforçar el suport tècnic.
Paral·lelament, les entitats ambientals que desenvolupen tota o part de la seva activitat a través del voluntariat van acordar impulsar un nou canal de difusió a WhatsApp amb l’objectiu de millorar la visibilitat i coordinació de les activitats que promouen. Aquest canal, que es pot trobar amb el nom “Voluntariat Ambiental de l’Empordà”, servirà per difondre convocatòries, accions i oportunitats de participació adreçades a la ciutadania.
En aquesta mateixa línia, les entitats participants també van acordar incorporar l’etiqueta #VoluntariatAmbientalEmpordà a totes les seves publicacions a les xarxes socials, amb la voluntat de facilitar la divulgació conjunta de les iniciatives i ampliar-ne l’abast entre els usuaris.
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or