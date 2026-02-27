Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Setmana Santa

Els Amics de Sant Pere de Figueres impulsen la recuperació d'una "Passió" renovada

Es representarà el diumenge 22 de març a la tarda amb entrada lliure i taquilla inversa voluntària

El temple parroquial de Sant Pere de Figueres. / Empordà

Santi Coll

Figueres

L'associació Amics de Sant Pere de Figueres, vinculada a la parròquia de la ciutat, treballa intensament aquests dies per a recuperar una tradició que s'havia perdut des dels anys noranta del segle passat: la representació de la Passió pels voltants de Setmana Santa. L'activitat ja té data i hora, serà el diumenge 22 de març, a partir de dos quarts de set de la tarda. Els participants fa dies que treballen per a posar en marxa l'estrena de Testimonis de la Passió: monòlegs des de l’ànima, dirigida per Gerard Carrión Masgrau. El president de l'entitat, Josep Menchon, reconeix que el projecte pot sorprendre perquè "és una proposta una mica diferent de les passions tradicionals", però no s'allunya del fet religiós ni de la seva vinculació amb la història del moment.

Una mirada renovada

Els Amics subratllen que "l’espectacle proposa una mirada renovada als fets de la Passió de Crist a través de les veus dels seus protagonistes. Els personatges expliquen en primera persona com van viure aquells moments decisius, mitjançant monòlegs i lectures dramatitzades amb un llenguatge proper i actual que vol connectar amb el públic d’avui". La representació que preparen "combina la força interpretativa dels monòlegs amb la projecció d’imatges de grans obres de la pintura clàssica inspirades en la Passió, així com fragments de música clàssica de compositors de diverses èpoques, creant una experiència artística immersiva i emotiva".

Des de la seva fundació, coincidint amb el Mil·lenari del temple de Sant Pere, els Amics han anat recuperant tradicions amb un notable èxit, com ha estat l'elaboració de les catifes de Corpus, el Cant de l'Àngel o la representació del pessebre vivent per Nadal. Concerts, conferències i recreacions florals gegants d'obres dalinianes, l'original de les quals s'exposaven al Teatre-Museu Dalí, han fet que la parròquia visqués amb intensitat aquestes activitats.

La representació de Testimonis de la Passió del 22 de març serà d'accés lliure per a tothom, però hi haurà una proposta de taquilla inversa per a acceptar aportacions voluntàries per part del públic.

