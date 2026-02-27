Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enxampen un conductor a 120 km/h i quadruplicant la taxa d’alcoholèmia a l'N-260 a Pedret i Marzà

Els Mossos el van detectar en un control de velocitat i el van aturar

La imatge del vehicle captat pel radar dels Mossos a Pedret i Marzà.

La imatge del vehicle captat pel radar dels Mossos a Pedret i Marzà. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Pedret i Marzà

Un control de velocitat dels Mossos d'Esquadra a l’N-260, a Pedret i Marzà, acaba amb un conductor denunciat penalment després de ser enxampat a 120 km/h i donar una taxa d’alcoholèmia d'1,10 mg/l.

Els agents de Trànsit de l’Àrea Regional de Girona (sector de Borrassà) van muntar aquest dimarts, 24 de febrer, un control de velocitat a l’N-260 al seu pas per Pedret i Marzà. Durant el dispositiu van detectar un vehicle que circulava a gran velocitat: el radar el va captar a 120 km/h en un tram on el límit és de 90.

Els agents van interceptar el conductor i el van fer aturar. En identificar-lo, un home de 42 anys, van observar que presentava signes molt evidents d’haver consumit alcohol. Li van practicar la prova d’alcoholèmia i va donar una taxa d’1,10 mg/l, més de quatre vegades per sobre del límit permès, fixat en 0,25 mg/l.

Per aquest motiu, els Mossos el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. A més, també li van tramitar la denúncia administrativa corresponent per excés de velocitat.

L’home serà citat per comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

