Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda GironaRocambolescfestival del circ GironaMoncho Fernándezprofessora Empuriabravadesaparegut Susquedasensellar GironaAxelle Merceron
instagramlinkedin

Un incendi afecta quatre contenidors a l’Escala durant la matinada

No s'han hagut de lamentar més danys

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

L'Escala

Els Bombers han treballat aquest divendres de matinada en un incendi a l’Escala.

El foc s’ha declarat cap a tres quarts de dues al camí del Palau, a l’altura del número 121. Quan ha arribat la dotació mobilitzada, l’incendi ja estava totalment desenvolupat i ha acabat afectant els quatre contenidors de l’illa.

Notícies relacionades

Amb tot, segons el cos d’emergències, no s’han hagut de lamentar més danys.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents