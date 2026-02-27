Un incendi afecta quatre contenidors a l’Escala durant la matinada
No s'han hagut de lamentar més danys
Els Bombers han treballat aquest divendres de matinada en un incendi a l’Escala.
El foc s’ha declarat cap a tres quarts de dues al camí del Palau, a l’altura del número 121. Quan ha arribat la dotació mobilitzada, l’incendi ja estava totalment desenvolupat i ha acabat afectant els quatre contenidors de l’illa.
Amb tot, segons el cos d’emergències, no s’han hagut de lamentar més danys.
